حديد عز الأغلى.. سعر مواد البناء اليوم الثلاثاء 5 مايو

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء شهدت استقرار نسبي، في الأسواق ،حيث سجل سعر حديد عز 40 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

أسعار مواد البناء اليوم

ووسجل سعر حديد بيانكو 38.5 ألف جنيه للطن، قيما بلغ سعر طن حديد بشاي 39.800 جنيه، ووصل سعر حديد مصر الوطنية للصلب 39.5 ألف جنيه للطن.

سعر الحديد اليوم

وبلغ سعر حديد المعادي 38.4 ألف جنيه للطن، و الكومي 38.5 ألف للجنيه، والمراكبي 39.4 ألف للطن، وعطيه 37.5 ألف للطن ، وسعر حديد العشري وصل إلى 37.500 جنيه للطن.

سعر طن الحديد

ووصل سعر الطن من حديد المصريين 39.4 ألف جنيه ، وسرحان سجل 37.5 ألف للطن، ومصر ستيل 37.5 ألف جنيه للطن.

أسعار الاسمنت



وعن أسعار الاسمنت استقرت اليوم حيث سجل اسمنت المصريين 3715 جنيه، و الشركة العربية للاسمنت 3845 جنيه، اسمنت سيناء 3800 جنيه، ومصر بني سويف 3720 جنيه.

سعر طن الاسمنت

سعر الاسمنت في العريش للاسمنت تراوح بين 3775 و3870 جنيه، سعر الاسمنت في الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف 3750 جنيه، واسمنت وادي النيل 3680 جنيه، وجنوب الوادي 3675 جنيه