ارتفع جنيها.. سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 5-5-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار يرتفع

وارتفع سعر الدينار الكويتي بقيمة تبلغ جنيهًا واحدًا على الأقل منذ تعاملات مطلع الأسبوع الجارى حتي اليوم.

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي

سجل آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 175.09 جنيه للشراء و175.47جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دينار كويتي 162.65 جنيه للشراء و176.3 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ ثاني أقل سعر دينار كويتي 162.64 جنيه للشراء و176.17 جنيه للبيع في ميد بنك.

ووصل سعر الدينار الكويتي 165.15 جنيه للشراء و176.17 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي.

وتراوح سعر الدينار الكويتي بين 167.59 حتي 168.92 جنيه للشراء و1178.37 جنيه حتي 175.37 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، نكست".

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه ما بين 169.07 جنيه و170.52 جنيه للشراء و176.72 و175.38 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي، الأهل يالكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، مصر".

أعلى سعر دينار كويتي

سجل اعلى سعر دينار كويتي 175.2 جنيه للشراء و175.47 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وبلغ ثاني أعلي سعر دينار كويتي 175.14 جنيه للشراء و175.53 جنيه للبيع في بنكي سايب والمصرف المتحد.