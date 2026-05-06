اقتصاد

24 جنيها خلال شهر.. أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في الأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

واصلت أسعار الدواجن الارتفاع اليوم الأربعاء 6-5-2026، مسجلة صعودا بنحو 4 جنيهات في الكيلو.

وارتفعت أسعار الدواجن في شهر واحد بنحو 24 جنيها، حيث شهدت أسعار الدواجن في الأسواق ارتفاعات متتالية،  حيث صعد سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 من مستوى 80 وصولاً إلى مستوى الـ 86 ثم إلى 91 ثم هبطت للـ 86 ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيها، قم 95 جنيها للكيلو.

وكانت أسعار الدواجن ارتفعت في المزارع والأسواق، حيث صعد  سعر الكيلو أول أمس بنحو 5 جنيهات.

أسعار الدواجن في مصر  

وبداية الشهر الجاري كانت أسعار الدواجن شهدت ارتفاعات متتالية سجلت مجتمعة نحو 20 جنيها.

ويشهد سعر الدواجن حالة من التذبذب على مدار أكثر من شهر، حيث تتحرك الأسعار صعودًا وهبوطًا بشكل قوي، بفعل الأعياد وزيادة الطلب.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

سجّل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 91 جنيها وتراوح سعر الكيلو للمستهلك في الأسواق بين 101 و105  جنيهات وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 95 جنيها في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 90و100 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 101جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 110و115 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 105 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 105 و120 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و115 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 16و18 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً

بط مسكوفي 30 جنيهاً

بط مولر  30 جنيهاً

بط بيور  25 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين110 و115 جنيها.

سعر البانيه: بين 240 و260 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60  و70جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

