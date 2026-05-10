الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع تراجع طفيف في بعض الأعيرة، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، خاصة مع استمرار تأثير أسعار الدولار والفائدة الأمريكية على حركة المعدن الأصفر.

ويأتي ذلك في وقت تخطى فيه سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 8000 جنيه، في مؤشر يعكس استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة تاريخيًا رغم التذبذبات المحدودة التي تشهدها السوق خلال الأيام الأخيرة.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 7010 جنيهات للشراء و6970 جنيهًا للبيع، ليستمر في التحرك قرب أعلى مستوياته الأخيرة، مدعومًا بإقبال المواطنين على الذهب باعتباره وسيلة آمنة للادخار وحفظ القيمة.

أما الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، فقد سجل نحو 8011 جنيهًا للشراء و7965 جنيهًا للبيع، متجاوزًا حاجز 8000 جنيه لأول مرة منذ فترة، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 7343 جنيهًا للشراء و7301 جنيه للبيع.

وفي الأعيرة الأقل تداولًا، سجل الذهب عيار 18 نحو 6008 جنيهات للشراء و5974 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر عيار 14 إلى 4673 جنيهًا للشراء و4646 جنيهًا للبيع، وهو من الأعيرة التي تلقى رواجًا نسبيًا بسبب انخفاض تكلفتها مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب والأوقية 

سجل الجنيه الذهب نحو 56 ألفًا و520 جنيهًا للشراء، مقابل 55 ألفًا و952 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو الضرائب.

كما بلغ سعر أوقية الذهب نحو 251 ألفًا و115 جنيهًا للشراء، مقابل 248 ألفًا و605 جنيهات للبيع، بالتزامن مع استمرار التحركات القوية في أسعار الذهب عالميًا.

وفي سوق الفضة، استقر سعر جرام الفضة عند 131 جنيهًا للشراء و128 جنيهًا للبيع، مع تزايد اهتمام بعض المستثمرين بها كبديل أقل تكلفة مقارنة بالذهب.

شعبة الذهب تكشف أسباب استقرار الأسعار

قال سعيد إمبابي إن السوق المحلية تشهد حالة من الحذر وضعف نسبي في حركة العرض والطلب، مع انخفاض أحجام التداول وتراجع عدد التحديثات السعرية خلال اليومين الماضيين، ما يعكس غياب محفزات قوية تدفع الأسعار نحو تحركات حادة.

وأوضح أن الأنباء المتعلقة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ساهمت في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن على المدى القصير.

الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي ما زالت طبيعية

أكد إمبابي أن الفارق بين السعر المحلي والسعر العالمي المكافئ للذهب لا يزال ضمن الحدود الطبيعية، موضحًا أن السعر العالمي المكافئ لجرام الذهب عيار 21 يبلغ نحو 6964 جنيهًا وفقًا لسعر الصرف الحالي، مقابل 7005 جنيهات بالسوق، بفارق يتراوح بين 35 و40 جنيهًا يمثل تكاليف التشغيل وهوامش التجارة.

وأشار إلى أن أسعار الذهب عالميًا ما زالت تتحرك عند مستويات مرتفعة، مدعومة باستمرار الضغوط التضخمية الأمريكية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة نحو 3.3% خلال مارس 2026، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

الفيدرالي الأمريكي يضغط على الذهب

وأضاف أن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية واستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات تتراوح بين 3.5% و3.75% تمثل عوامل ضغط على الذهب، خاصة مع توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

وتوقع إمبابي أن تستمر أسعار الذهب في التحرك العرضي مع ميل طفيف للهبوط خلال الفترة القصيرة المقبلة، مؤكدًا أن السوق ستظل مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا.

وأشار إلى أن الذهب عيار 21 قد يتحرك خلال الفترة المقبلة بين 6950 و7050 جنيهًا للجرام، ما لم تظهر تطورات جديدة تدفع السوق إلى اتجاه أكثر وضوحًا.

