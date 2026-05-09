الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع

محمد غالي

يشهد سعر الذهب في الوقت الحالي اهتماما كبير، بالتزامن مع متابعة مستمرة لتحركات الأسعار عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتقلبات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية.

ويتابع الرغبون في الشراء أسعار  الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الادخار أو الاستثمار أو اتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت الصحيح.

العيار            سعر البيع       سعر الشراء   
     
عيار 24           8,000 جنيه      7,955 جنيه   
عيار 21           7,000 جنيه      6,960 جنيه   
عيار 18           6,000 جنيه      5,965 جنيه   
عيار 14           4,665 جنيه      4,640 جنيه   
الجنيه الذهب      56,000 جنيه     55,680 جنيه  
الأونصة بالجنيه   248,830 جنيه    247,405 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,715.42 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع معدلات الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة السوق، حيث يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات الاقتصادية والسياسية، على اتجاهات المستثمرين الذين يلجؤون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، الأمر الذي يبقيه تحت أنظار المستثمرين والمستهلكين بشكل دائم.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8,000 جنيه للبيع، مقابل 7,955 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، نحو 7,000 جنيه للبيع، و6,960 جنيه للشراء.

كما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 6,000 جنيه للبيع، مقابل 5,965 جنيه للشراء.

فيما سجل الذهب عيار 14 نحو 4,665 جنيه للبيع، و4,640 جنيه للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب فقد بلغ 56,000 جنيه للبيع، مقابل 55,680 جنيه للشراء.

وسجلت الأونصة بالجنيه نحو 248,830 جنيه للبيع، و247,405 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ سعر الأونصة بالدولار نحو 4,715.42 دولار.

