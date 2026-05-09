أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يرتفع

يشهد سعر الذهب في الوقت الحالي اهتماما كبير، بالتزامن مع متابعة مستمرة لتحركات الأسعار عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل تأثر المعدن الأصفر بالتقلبات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية.

ويتابع الرغبون في الشراء أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الادخار أو الاستثمار أو اتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت الصحيح.

أسعار الذهب اليوم

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 8,000 جنيه 7,955 جنيه

عيار 21 7,000 جنيه 6,960 جنيه

عيار 18 6,000 جنيه 5,965 جنيه

عيار 14 4,665 جنيه 4,640 جنيه

الجنيه الذهب 56,000 جنيه 55,680 جنيه

الأونصة بالجنيه 248,830 جنيه 247,405 جنيه

الأونصة بالدولار 4,715.42 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها معدلات العرض والطلب، إذ يؤدي ارتفاع الطلب مقابل محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع معدلات الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه حركة السوق، حيث يدفع انخفاضها المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يعزز من ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات الاقتصادية والسياسية، على اتجاهات المستثمرين الذين يلجؤون إلى الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، الأمر الذي يبقيه تحت أنظار المستثمرين والمستهلكين بشكل دائم.

