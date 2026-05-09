الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث لأوسط عيار ذهب .. ثابت عند 6012 جنيها

محمد يحيي

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب مع أول تعاملات له صباح السبت 9-5-2026، دون أي تغيير مسجل في محلات الصاغة المصرية.

سجل آخر تحديث لسعر لأوسط عيار ذهبي وهو من عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

واستمر ثبات سعر المعدن الأصفر بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب لأغلب المتابعين داخل السوق المحلي.

تذبذب مسائي

وتعرض سعر جرام الذهب لهبوط طفيف في قيمته خلال تداولات أمس لم يتجاوز الـ15 جنيهاً.

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  7015 جنيها.

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب 4726 دولارا للشراء و 4725 دولارا للبيع.

ودعمت التطورات الجيوسياسية أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

كما أن تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استمرار الهدنة وتحول التركيز نحو حماية الملاحة في مضيق هرمز أسهمت في تهدئة المخاوف مؤقتًا، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي.

وأظهر مؤشر الدولار الأمريكي DXY تراجعا إلى 98.03 نقطة خلال تعاملات 7 مايو، مواصلًا انخفاضه بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، وهو ما دعم الذهب عالميًا عبر زيادة جاذبيته للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وجاء التصويت داخل لجنة السياسة النقدية، بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% أسهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن. 

