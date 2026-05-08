نزل 15 جنيهًا.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم

انخفض سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-5-2026 داخل محلات الصاغة المصرية، بمقدار طفيف، مقارنة بما كان عليه في أول التداولات.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيها في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 7015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7015 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6012 جنيها للشراء و5995 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4726 دولارا للشراء و 4725 دولارا للبيع.