1000 جنيه| قفزة جديدة في أسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 8 مايو 2026، بالتزامن مع صعود سعر أوقية الذهب عالميًا إلى مستوى 4742.63 دولار، وسط استمرار حالة التذبذب التي تهيمن على الأسواق العالمية للمعدن النفيس.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 من 6900 جنيه إلى نحو 7035 جنيها ، فيما قفز الجنيه الذهب خلال الساعات الـ48 الماضية بنحو أكثر من 1000 جنيه .



أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم على النحو التالي (بدون إضافة قيمة المصنعية):

عيار 24: نحو 8040 جنيهًا للجرام

عيار 22: نحو 7370 جنيهًا للجرام

الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعًا وتداولًا): نحو 7035 جنيهًا للجرام

الذهب عيار 18: نحو 6030 جنيهًا للجرام

عيار 14: نحو 4690 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): نحو 56,280 جنيهًا

سعر الأوقية عالميًا: نحو 4732 دولارًا

تراجع الطلب على المشغولات الذهبية

على صعيد الطلب، شهدت سوق الذهب في مصر خلال الربع الأول من عام 2026 تراجعًا ملحوظًا في الطلب، خاصة على المشغولات الذهبية، نتيجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسعار محليًا وعالميًا خلال الفترة الماضية، مما دفع العديد من المستهلكين إلى تقليص حجم مشترياتهم أو الاتجاه نحو أدوات استثمارية أكثر سيولة.



وبحسب ما كشف عنه مجلس الذهب العالمي، بلغ الطلب على المشغولات الذهبية في مصر نحو 5.2 طن خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.1 طن خلال الربع الرابع من عام 2025، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 19% على أساس سنوي، في ظل استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمواطنين.

إقبال على السبائك والعملات الذهبية

في المقابل، سجل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر نحو 5.7 طن خلال نفس الفترة، متراجعًا بنسبة 23% مقارنة بالربع السابق، لكنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي، وهو ما يعكس استمرار توجه شريحة من المستثمرين والمُدخرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وحافظًا للقيمة، رغم التقلبات المستمرة في الأسواق.

سعر الذهب بالمصنعية

تتراوح قيمة مصنعية الذهب والدمغة عادة بين 100 و300 جنيه تضاف على سعر الجرام، وقد تزيد أو تنخفض وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع المشغولات الذهبية ودرجة تعقيد التصميم، وذلك بحسب تقديرات الشركة أو الورشة المنتجة.

كما تختلف قيمة المصنعية باختلاف عيار الذهب، ويُعد عيار 18 من أكثر الأعيرة ارتفاعًا في المصنعية، مقارنة بعيار 24 الذي يُستخدم غالبًا في صناعة السبائك ويتميز بانخفاض تكلفة تصنيعه نسبيًا.



توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الذهب أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات سريعة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لتطورات سعر الأوقية عالميًا، وسياسات البنوك المركزية تجاه أسعار الفائدة، والمستجدات الجيوسياسية في المنطقة.



كما يُنصح المستثمرون والمواطنون بمتابعة الأسعار لحظة بلحظة وعدم اتخاذ قرارات شراء أو بيع متسرعة بناءً على تحركات يومية آنية.