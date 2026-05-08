صعود سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 8-5-2026

صعد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 8 مايو 2026 خلال تعاملات الصاغة والأسواق المحلية، وسط صعود سعر الأوقية عالميًا ،وزيادة الطلب على المعدن الأصفر؛ باعتباره الملاذ الآمن الأكثر جذبًا للمستثمرين والمدخرين.

وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، زيادة بنحو 30 جنيهًا دفعة واحدة، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بقيمة 360 جنيهًا مقارنة بمستويات أمس، بالتزامن مع تحركات سعر الدولار في سوق الصاغة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24:

البيع 8,050 جنيهًا – الشراء 7,995 جنيهًا

البيع 8,050 جنيهًا – الشراء 7,995 جنيهًا سعر الذهب عيار 21 اليوم:

البيع 7,045 جنيهًا – الشراء 6,995 جنيهًا

البيع 7,045 جنيهًا – الشراء 6,995 جنيهًا سعر الذهب عيار 18:

البيع 6,040 جنيهًا – الشراء 5,995 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14:

البيع 4,695 جنيهًا – الشراء 4,665 جنيهًا

البيع 4,695 جنيهًا – الشراء 4,665 جنيهًا سعر الجنيه الذهب اليوم:

البيع 56,360 جنيهًا – الشراء 55,960 جنيهًا

البيع 56,360 جنيهًا – الشراء 55,960 جنيهًا سعر أوقية الذهب بالجنيه:

250,430 جنيهًا

250,430 جنيهًا سعر أوقية الذهب بالدولار:

4,725 دولارًا

4,725 دولارًا سعر دولار الصاغة:

53 جنيهًا مقابل 52.72 جنيه بالبنوك

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21

واصل الذهب عيار 21 جذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، خاصة مع الارتفاعات المتتالية التي يشهدها السوق المحلي خلال الأيام الأخيرة، مدفوعًا بزيادة أسعار الذهب عالميًا والتوترات الاقتصادية التي دفعت المستثمرين نحو شراء الذهب كأداة للتحوط.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، لذلك يترقب المواطنون تحركاته بشكل يومي، سواء بغرض الاستثمار أو الشراء للزواج والشبكة.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم

يرجع ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

صعود سعر الأوقية عالميًا

ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن

تحركات سعر الدولار أمام الجنيه

زيادة أسعار الذهب في البورصات العالمية

اضطرابات الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية

هل تستمر أسعار الذهب في الصعود؟

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم.

وقالوا إن الذهب لا يزال يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

ويبحث المهتمون بأسعار الذهب في مصر عن أسعار الذهب اليوم، وكذلك عن كل من: سعر الذهب اليوم في مصر، سعر الذهب عيار 21، ارتفاع أسعار الذهب، سعر الجنيه الذهب، أسعار الذهب الجمعة 8-5-2026، سعر الذهب الآن، سعر الذهب مباشر، الذهب في مصر، عيار 21 اليوم، أسعار الصاغة، سعر الأوقية عالميًا، سعر الدولار في الصاغة، تحديث أسعار الذهب، بكام الذهب النهارده، أسعار الذهب لحظة بلحظة، سعر الذهب بالدولار، سوق الذهب المصري، الاستثمار في الذهب، الذهب والدولار.