قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي الشامي: موسم غريب بـ بلدية المحلة ودمج الأندية وتقليل الأجانب مرفوض| صور
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟.. 5 أعمال قبل الظهر و6 إلى المغرب
من أمام الأهرامات.. رانيا منصور تخطف الأنظار عبر إنستجرام
عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى
إيران تكثف تجارتها مع الصين عبر السكك الحديدية لتخفيف آثار الحصار البحري
الهروب من الحصار الأمريكي.. إيران تستخدم خط السكك الحديدية لتصدير النفط إلى الصين
3 عادات يومية بسيطة تساهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان
فوضى قبل الامتحانات.. جامعات ومدارس أمريكية تتعرّض لهجوم سيبيراني ضخم
وفاة والد مطرب الراب أحمد سانتا
تحركات مدمرات أمريكية في مضيق هرمز.. البنتاجون: إيران خسرت أبرز أوراق ضغطها
محافظ الجيزة : غلق مقاهي مخالفة بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي

أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 ارتفاعاً واضحاً في مختلف الأعيرة، تزامناً مع موجة صعود عالمية دفعت سعر الأوقية إلى ما يزيد على 17 ألف ريال سعودي، وسط اهتمام متصاعد من المستهلكين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن النفيس يومياً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب اليوم بالريال السعودي لجميع الأعيرة

وفقاً لأحدث بيانات أسعار البيع المعتمدة، سجّل سعر غرام الذهب من عيار 24 مستوى 568.00 ريالاً سعودياً، وهو أعلى الأعيرة قيمةً كونه يمثل الذهب الخالص بنسبة 99.9%. أما عيار 22 الذي يُستخدم على نطاق واسع في صياغة المجوهرات الراقية فقد بلغ سعره 520.75 ريالاً للغرام، فيما وصل سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً في السوق السعودية إلى 497.00 ريالاً، وتراجع عيار 18 الأخف عيارات إلى 426.00 ريالاً للغرام الواحد.

الجنيه الذهب والأوقية في السوق السعودية

سعر الجنيه الذهب في السعودية

على صعيد المعاملات الأكبر، استقر سعر الجنيه الذهب عند 3,976.25 ريالاً سعودياً، بينما بلغت قيمة الأوقية الواحدة 17,667.75 ريالاً، أي ما يعادل 4,711.43 دولاراً أمريكياً، مما يعكس مستوى تاريخياً مرتفعاً للمعدن الأصفر عالمياً قياساً بسنوات سابقة.

نصاب زكاة الذهب لعام 2026

تبلغ قيمة نصاب زكاة الذهب المحسوب على أساس 85 غراماً من عيار 24 مبلغ 48,280.00 ريالاً سعودياً، وهو الرقم المرجعي الذي يحدد الحد الأدنى الواجب توافره لوجوب الزكاة على الذهب وفق الفقه الإسلامي، وينبغي على كل مسلم مضى على ملكيته للذهب حول كامل أن يُخرج زكاته متى بلغ النصاب أو تجاوزه.

لماذا يرتفع الذهب؟ السياق الاقتصادي العالمي

شهدت أسعار الذهب عالمياً تقلبات واضحة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجّل المعدن خسارة أسبوعية في نهاية أبريل بلغت قرابة 2% بعد سلسلة مكاسب امتدت أربعة أسابيع متتالية، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط وما أثاره ذلك من مخاوف تتعلق بالتضخم واستمرار الفائدة المرتفعة، غير أن المعدن عاود الارتفاع مجدداً مع مطلع مايو، مؤكداً مكانته الراسخة بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الغموض.

نصائح للمشترين والمستثمرين في الذهب

ينبغي لمن يرغب في شراء الذهب الانتباه إلى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لدى المحلات الصائغة، والتحقق من عيار الذهب عبر النقوش المنقوشة على المشغولات. كما يُفضّل لمن يستهدف الاستثمار طويل الأمد اختيار عيار 24 أو سبائك الذهب المعتمدة لأنها الأقرب إلى سعر السوق الفعلي مع أقل قدر من تكاليف التصنيع. أما المشترون للزينة فعيار 21 يمثّل المعادلة الأنسب بين الجودة والسعر وقابلية الصياغة.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة سعر الأوقية إلى ما يزيد على 17 ألف ريال سعودي سعر الذهب اليوم بالريال السعودي الجنيه الذهب والأوقية في السوق السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

حسام البدري

حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات

الزمالك

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

امام عاشور

7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب اليوم في السعودية الجمعة 8 مايو 2026.. تحديث لحظي

سعر الدولار اليوم

ارتفاع الدولار لليوم الثاني مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

بالصور

لوك جذاب.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

اختارت لون الفستان ولم يستخدم AI.. محمد سيف تكشف كواليس جلسة تصوير شيرين عبد الوهاب

محمد سيف
محمد سيف
محمد سيف

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد