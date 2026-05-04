تراجعت اليوم.. أسعار الذهب في السعودية تنخفض

تراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 4 مايو 2026، ويظل المعدن الأصفر هو الحل الأمثل للإستثمار في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 4 مايو 2026:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 554 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 508 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 485 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 415 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 17299.5ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3893.3 ريال سعودي.

أسعار السبائك

أما على مستوى السبائك، سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام «عيار 24» نحو 2769 ريالاً.

فيما وصل سعر سبيكة الذهب بوزن 10 جرام «عيار 24» لنحو 5539 ريالاً.

وتراجع سعر سبيكة الذهب بوزن 20 جرام مستويات 11078 ريالاً، فيما سجل سعر سبيكة الذهب بوزن 50 جرام نحو 27694 ريالاً.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام «عيار 24» لنحو 55389 ريالاً.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4613 دولارا أمريكيا.