ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في السعودية اليوم

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 7-5-2026 علي مستوي محلات الصاغة في المملكة.

سعر الذهب في السعودية

وبلغ سعر الذهب في المملكة العربية السعودية درجات مستقرة بدون تغيير بالتوازي مع بدء العطلات الرسمية في المملكة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب في السعودية 497 ريالا سعوديا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 568.25 ريال سعودي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 521 ريالا سعوديا.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 497.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 426.25 ريال سعودي.؟

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 3978 ريالا سعوديا.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 17.675 ألف ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4713 دولارا.