إيران: هاجمنا سفن البحرية الأمريكية ردا على انتهاك وقف إطلاق النار
الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارتين أخويتين ناجحتين للإمارات وعمان
إيران: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد بقوة
خطة الزمالك لحل أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية
الصحة ترد على شائعات إلغاء وجبات الفريق الطبي بالمستشفيات لترشيد النفقات
خلافات أسرية.. ضبط طرفي مشاجرة عين شمس
آخر تحديث لعيار 18.. الأوسط يسجل 6012 جنيهًا.. اعرف بقية الأعيرة بكام
بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر
ضبط المتهم بقـ.ـتل نجل عمه في المنوفية وأسرة المجني عليه: كان بيغير منه
الزمالك يواصل الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
لم أكن يومًا ضد النادي.. رسالة حسام البدري إلى جماهير الأهلي بعد هتافات مباراة إنبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

آخر تحديث لعيار 18.. الأوسط يسجل 6012 جنيهًا.. اعرف بقية الأعيرة بكام

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أوسط أعيرة الذهب في أول تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026 على مستوي محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 18 

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6012 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وثبت سعر جرام الذهب في أول تداول له اليوم بمختلف الاعيرة الذهبية من دون تغيير وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

سعر الذهب في مصر

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب نحو 30 جنيها من قيمته مع انتهاء تعاملات مساء اليوم.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7015 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيها للشراء و 7960 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7349 جنيها للشراء و 7296 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7015 جنيها للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب يستقر في تعاملات اليوم 5-7-2022

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6012 جنيها للشراء و 5970 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4703 دولار للشراء و 4702 دولار للبيع.

سعر الذهب في مصر

الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب عالميًا صعودا  مع تحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب الضعف النسبي للدولار الأمريكي.

و تقلصت الفجوة السعرية يعكس تراجع علاوات المخاطر وتحسن الكفاءة السعرية بالسوق المحلية، إلى جانب انخفاض تأثير هوامش الربح والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين والسيولة.

 وتسببت التطورات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن الابقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% للاجتماع الثالث على التوالي، لكن حالة الانقسام داخل البنك المركزي الأمريكي دعمت حالة عدم اليقين في الأسواق.

سعر الذهب

وأوضح أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

