الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في السوق ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، حيث سجلت جميع الأعيرة زيادة قدرها 5 جنيهات للجرام، في تحديث مسائي تأثرًا بتحركات الأوقية العالمية واستقرار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 21 

وارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 125 جنيها مقارنة بالأمس ، فيما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1000 جنيه دفعة واحدة.

أسعار الذهب اليوم الخميس 7 مايو 2026

جاءت أسعار الذهب في السوق على النحو التالي:

عيار 24: 8050 جنيهًا للبيع، 7995 جنيهًا للشراء

عيار 21: 7045 جنيهًا للبيع، 6995 جنيهًا للشراء

عيار 18: 6040 جنيهًا للبيع، 5995 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4695 جنيهًا للبيع، 4665 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 56,360 جنيهًا للبيع، 55,960 جنيهًا للشراء

كما سجلت الأونصة بالجنيه المصري مستوى 250,430 جنيهًا للبيع و248,650 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 175 جنيهًا عن تحديثات سابقة.

أسعار الذهب

سعر عيار 21 للأوزان المختلفة

نظرًا لأن عيار 21 هو الأكثر تداولًا بين المصريين، نستعرض أسعاره للأوزان المختلفة (تحديث الخميس 7 مايو ):

  • 1 جرام: 6995 جنيهًا شراء، 7045 جنيهًا بيع
  • 5 جرام: 34,975 جنيهًا شراء، 35,225 جنيهًا بيع
  • 10 جرام: 69,950 جنيهًا شراء، 70,450 جنيهًا بيع
  • 25 جرام: 174,875 جنيهًا شراء، 176,125 جنيهًا بيع
  • 50 جرام: 349,750 جنيهًا شراء، 352,250 جنيهًا بيع
  • 100 جرام: 699,500 جنيهًا شراء، 704,500 جنيهًا بيع
  • 150 جرام: 1,049,250 جنيهًا شراء، 1,056,750 جنيهًا بيع
  • 200 جرام: 1,399,000 جنيه شراء، 1,409,000 جنيه بيع
  • 250 جرام: 1,748,750 جنيهًا شراء، 1,761,250 جنيهًا بيع

سعر دولار الصاغة

شهد سعر دولار الصاغة انخفاضًا طفيفًا في السوق اليوم، حيث بلغ 52.87 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ52.7 جنيهًا في التحديث السابق.

قرار الاحتياطي الفيدرالي وانعكاساته على الذهب

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير تثبيت أسعار الفائدة على الدولار، لتبقى عند 3.5%، وذلك في ظل حالة عدم اليقين المصاحبة للتصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط والتطورات المتسارعة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتظل تداعيات هذه الحرب من أهم الملفات الاقتصادية المؤثرة على قرارات البنوك المركزية عالميًا، في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. 

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفض مستوى التضخم بنسبة تصل إلى 2%، وهو الهدف الذي يسعى البنك لتحقيقه منذ فترة.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب

تشير التوقعات إلى احتمالية ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع إشارات بعض المحللين إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى 6000 دولار، وذلك نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية، والحرب التجارية بين القوى الكبرى، إلى جانب توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة عالميًا، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

يذكر أن الأسعار المعلنة لا تشمل قيمة المصنعية أو الدمغة، والتي تختلف من محل صاغة لآخر وفقًا لعوامل متعددة منها نوع العيار، وشكل المشغولات، والشركة المصنعة، ومهارة الصائغ، وتكون عادة بين 100- 300 جنيه.

