الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدولار يتراجع والذهب يصعد بقوة.. والأوقية تقترب من 4750 دولارًا

ارتفاع أسعار الذهب العالمية اليوم الخميس
رانيا أيمن

صعدت أسعار الذهب لثالث جلسة على التوالي اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار، في ظل آمال بالتوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران خففت المخاوف المتعلقة بالتضخم وبقاء أسعار الفائدة المرتفعة ‌لفترة أطول.
بحلول الساعة 0728 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 4738.86 للأوقية (الأونصة) بعد صعوده ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء مسجلا أعلى مستوى منذ 27 أبريل. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.2 بالمئة إلى 4748.50 دولار للأوقية، وفقاً ل رويترز.
 

الذهب يقفز وسط ضعف الدولار وآمال السلام بين واشنطن وطهران

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، إذ تدرس ⁠طهران مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الصراع رسميا، مع ترك المطالب الأمريكية الرئيسية دون حل، وهي أن تعلق إيران برنامجها النووي وتعيد فتح مضيق هرمز.
 وقال تيم ووترر كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يرتفع الذهب اليوم بشكل طفيف، مدعوما بهبوط الدولار وتراجع أسعار النفط مع صمود وقف إطلاق النار الحالي، وإن كان مؤقتا، وتزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد أكثر استدامة بين واشنطن وطهران".


ويحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر الذي سجله في الجلسة الماضية، مما يجعل الذهب أقل ‌تكلفة ⁠بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل مع تزايد التفاؤل حيال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 10 بالمئة منذ بدء الحرب في أواخر فبراير شباط، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط.
 

أسعار الذهب

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم، ⁠مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير سلبا على الأصول التي لا تدر عائدا ⁠مثل الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة غدا الجمعة لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا بما يكفي لإبقاء السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دون تغيير.
 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 79.31 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 2081.68 دولار، وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1556.79 دولار.

