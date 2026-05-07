قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل الصعود.. وتوقعات بوصول الأوقية إلى 5200 دولار

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي واستمرار حالة الترقب بشأن التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 35 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 7020 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 38 دولارًا لتصل إلى 4735 دولارًا.
 

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8023 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 6017 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 56160 جنيهًا.
 

مكاسب مدفوعة بالتوترات
 

وأشار التقرير إلى أن الذهب واصل تحقيق مكاسب قوية بعد ارتفاعات تجاوزت 3% خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث قفزت الأوقية من 4556 دولارًا إلى 4697 دولارًا، بالتزامن مع زيادة الطلب على المعدن النفيس وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمي.
وأوضح التقرير أن تحركات الذهب الحالية ترتبط بالتطورات السياسية والاقتصادية، خاصة مع تصاعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، وهو ما عزز حالة الترقب في الأسواق العالمية.
ورغم تحسن شهية المخاطرة نسبيًا، حافظ الذهب على تماسكه فوق مستوى 4700 دولار للأوقية، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي واستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية.
 

مورجان ستانلي يتوقع مزيدًا من الصعود
 

ولفت التقرير إلى أن الأسواق تتابع عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة بيانات التوظيف التي أظهرت استمرار قوة سوق العمل، وهو ما يدعم احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قد يحد نسبيًا من وتيرة صعود الذهب على المدى القصير.
وفي السياق ذاته، توقع Morgan Stanley⁠ استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصول الأسعار إلى نحو 5200 دولار للأوقية بنهاية العام، مدعومة بعودة التيسير النقدي وارتفاع حساسية الذهب لتحركات العوائد الحقيقية وأسعار الفائدة.
وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات الجيوسياسية أعادا التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي العالمي، ما جعل السياسة النقدية المحرك الرئيسي لتحركات الذهب خلال المرحلة الحالية.
 

الصين تعزز احتياطاتها
 

وعلى صعيد الطلب العالمي، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، في إشارة إلى استمرار توجه البنوك المركزية عالميًا لزيادة حيازاتها من المعدن النفيس كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.64 مليون أوقية بنهاية مارس الماضي، بقيمة بلغت 344.17 مليار دولار، بحسب التقرير.

مؤشرات محلية إيجابية
 

وفي السوق المصرية، أشار التقرير إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، بدعم من زيادة تحويلات المصريين بالخارج ونمو إيرادات النقد الأجنبي، يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وقدرة الدولة على تعزيز الاستقرار النقدي.
كما أظهرت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري تباطؤًا نسبيًا في معدلات التضخم خلال أبريل 2026، وهو ما قد يمنح الأسواق حالة من الهدوء النسبي خلال الفترة المقبلة، مع استمرار ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية محليًا وعالميًا.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الصناعة: الصحة في قلب التنمية.. قافلة طبية شاملة تخدم 400 عامل بـ 6 أكتوبر

صادرات

إلغاء الرسوم الصينية يعيد رسم خريطة التجارة الأفريقية.. ومصر تترقب دور البوابة الإقليمية للأسواق العالمية

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يفتح قنوات مباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية لدعم الشراكات الصناعية

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد