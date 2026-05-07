موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

عاد ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليتصدر اهتمام المواطنين خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات الحكومة بشأن دراسة بدء التطبيق اعتبارًا من العام المالي المقبل، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحسين وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي تدريجيًا خلال العام المالي القادم، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد الانتهاء من وضع آليات التنفيذ.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: «سنحاول بدء تطبيق الدعم النقدي العام المالي القادم وقريبًا سنعلن عن تفاصيل هذا الأمر»، موضحًا أنه يناقش مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، خريطة وآليات التطبيق.

ملامح التحول للدعم النقدي

وفي عدة تصريحات تليفزيونية حديثة، كشف وزير التموين تفاصيل رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من المنظومة الجديدة هو منح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية، مع ضمان استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس بدء التطبيق التدريجي اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، مع التأكيد على أن القرار النهائي مرهون بالتوافق المجتمعي ونتائج المناقشات الجارية داخل الحوار الوطني.

ما هو الدعم النقدي؟

الدعم النقدي هو نظام تعتمد فيه الدولة على منح المواطن مبلغًا ماليًا مباشرًا بدلًا من تقديم السلع المدعمة بشكل عيني، بما يسمح للأسرة بحرية اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها.

وتدور المناقشات الحكومية حاليًا حول تطبيق “الدعم النقدي المشروط”، بحيث يتم تخصيص مبالغ مالية تُستخدم في شراء السلع الغذائية فقط، لضمان توجيه الدعم للغرض الأساسي منه.

أسباب التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

أكد وزير التموين أن الحكومة تستهدف من التحول إلى الدعم النقدي تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أبرزها:

1- منح المواطن حرية الاختيار

ترى الحكومة أن النظام الحالي يفرض سلعًا محددة على المواطن، بينما يتيح الدعم النقدي للأسرة شراء السلع التي تناسب احتياجاتها الفعلية.

2- تقليل الفساد والتسرب

تسعى الدولة إلى سد منافذ التلاعب والتسرب داخل حلقات تداول السلع المدعمة، والتي تمثل أحد أبرز تحديات منظومة الدعم العيني.

3- تحسين جودة السلع

بحسب تصريحات وزير التموين التليفزيونية، فإن المنافسة بين المنافذ التجارية في النظام النقدي ستؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

4- توجيه الدعم لمستحقيه

تعمل الحكومة على تحديث وتنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر.

موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء ووزير التموين، فإن الحكومة تستهدف بدء التطبيق للدعم النقدي مع بداية العام المالي المقبل.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن التنفيذ لن يتم إلا بعد الوصول إلى توافق مجتمعي كامل، مع دراسة جميع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

كيف سيتم تطبيق الدعم النقدي؟

تدرس الحكومة عدة آليات لتنفيذ المنظومة الجديدة، أبرزها:

صرف مبالغ نقدية مباشرة للمستحقين.

تطبيق الدعم النقدي المشروط لشراء السلع الغذائية فقط.

مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري وفق معدلات التضخم والأسعار.

الاعتماد على قواعد بيانات محدثة لضمان العدالة في التوزيع.

تنفيذ التحول بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات مفاجئة على المواطنين.

حقيقة زيادة قيمة الدعم النقدي

وأشار وزير التموين في تصريحات سابقة إلى أن القيمة الحالية للدعم، البالغة 50 جنيهًا للفرد، لم تعد كافية في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدًا وجود اتجاه لإعادة تقييم قيمة الدعم عند تطبيق النظام الجديد.

هل التحول للدعم النقدي بسبب صندوق النقد الدولي؟

ونفى وزير التموين، خلال لقاءاته التليفزيونية، وجود أي إملاءات خارجية وراء القرار، مؤكدًا أن خطة التحول للدعم النقدي “فكرة مصرية خالصة” تستهدف إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وليس استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.