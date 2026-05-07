قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقات الدولية وتستغل الوجود الأمريكي في لبنان
فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في التتويج بلقب الدوري المُشتعل
موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني
مجلس الأمن يبحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في أبيي
منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع شكوى الأمن والتعليم والكهرباء
غزة.. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 39 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية
تفاصيل غضب توروب من جهازه المعاون بالأهلي
باحث أفريقي: اقتصادات القارة السمراء أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الأزمات
بـ 40 صندوقا.. دعم منظومة النظافة بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ
احذر الخرافات الغذائية على السوشيال ميديا .. نصائح لكمية الطعام وطريقة الطهي |فيديو
من أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟.. تعرف على المواقيت المكانية للحج والعمرة
5 اتهامات ضد البلوجر دنيا فؤاد.. تفاصيل مثيرة حول قضية جمع تبرعات بالملايين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم النقدي
الدعم النقدي
محمد صبيح

عاد ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليتصدر اهتمام المواطنين خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحات الحكومة بشأن دراسة بدء التطبيق اعتبارًا من العام المالي المقبل، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحسين وصوله إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

ضم الزوجة والأولاد على بطاقة التموين

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس بدء تطبيق الدعم النقدي تدريجيًا خلال العام المالي القادم، مؤكدًا أن التفاصيل النهائية سيتم الإعلان عنها قريبًا بعد الانتهاء من وضع آليات التنفيذ.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: «سنحاول بدء تطبيق الدعم النقدي العام المالي القادم وقريبًا سنعلن عن تفاصيل هذا الأمر»، موضحًا أنه يناقش مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، خريطة وآليات التطبيق.

ملامح التحول للدعم النقدي

وفي عدة تصريحات تليفزيونية حديثة، كشف وزير التموين تفاصيل رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من المنظومة الجديدة هو منح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية، مع ضمان استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس بدء التطبيق التدريجي اعتبارًا من بداية العام المالي المقبل، مع التأكيد على أن القرار النهائي مرهون بالتوافق المجتمعي ونتائج المناقشات الجارية داخل الحوار الوطني.

ما هو الدعم النقدي؟

منحة التموين إلى 1600 جنيه

الدعم النقدي هو نظام تعتمد فيه الدولة على منح المواطن مبلغًا ماليًا مباشرًا بدلًا من تقديم السلع المدعمة بشكل عيني، بما يسمح للأسرة بحرية اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها.

وتدور المناقشات الحكومية حاليًا حول تطبيق “الدعم النقدي المشروط”، بحيث يتم تخصيص مبالغ مالية تُستخدم في شراء السلع الغذائية فقط، لضمان توجيه الدعم للغرض الأساسي منه.

أسباب التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

أكد وزير التموين أن الحكومة تستهدف من التحول إلى الدعم النقدي تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية، أبرزها:

1- منح المواطن حرية الاختيار

ترى الحكومة أن النظام الحالي يفرض سلعًا محددة على المواطن، بينما يتيح الدعم النقدي للأسرة شراء السلع التي تناسب احتياجاتها الفعلية.

2- تقليل الفساد والتسرب

تسعى الدولة إلى سد منافذ التلاعب والتسرب داخل حلقات تداول السلع المدعمة، والتي تمثل أحد أبرز تحديات منظومة الدعم العيني.

3- تحسين جودة السلع

بحسب تصريحات وزير التموين التليفزيونية، فإن المنافسة بين المنافذ التجارية في النظام النقدي ستؤدي إلى تحسين جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

4- توجيه الدعم لمستحقيه

تعمل الحكومة على تحديث وتنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدقة أكبر.

موعد تطبيق الدعم النقدي في مصر

وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء ووزير التموين، فإن الحكومة تستهدف بدء التطبيق للدعم النقدي مع بداية العام المالي المقبل.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن التنفيذ لن يتم إلا بعد الوصول إلى توافق مجتمعي كامل، مع دراسة جميع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين.

كيف سيتم تطبيق الدعم النقدي؟

تدرس الحكومة عدة آليات لتنفيذ المنظومة الجديدة، أبرزها:

صرف مبالغ نقدية مباشرة للمستحقين.

تطبيق الدعم النقدي المشروط لشراء السلع الغذائية فقط.

مراجعة قيمة الدعم بشكل دوري وفق معدلات التضخم والأسعار.

الاعتماد على قواعد بيانات محدثة لضمان العدالة في التوزيع.

تنفيذ التحول بشكل تدريجي لتجنب أي تأثيرات مفاجئة على المواطنين.

حقيقة زيادة قيمة الدعم النقدي

وأشار وزير التموين في تصريحات سابقة إلى أن القيمة الحالية للدعم، البالغة 50 جنيهًا للفرد، لم تعد كافية في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدًا وجود اتجاه لإعادة تقييم قيمة الدعم عند تطبيق النظام الجديد.

هل التحول للدعم النقدي بسبب صندوق النقد الدولي؟

ونفى وزير التموين، خلال لقاءاته التليفزيونية، وجود أي إملاءات خارجية وراء القرار، مؤكدًا أن خطة التحول للدعم النقدي “فكرة مصرية خالصة” تستهدف إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وليس استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي الدعم العيني الدعم النقدي منظومة الدعم تطبيق الدعم النقدي ملامح التحول للدعم النقدي ما هو الدعم النقدي أسباب التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"

حزب الله

جيش الاحتلال يزعم القضاء على أكثر من 220 قائدا وعنصرا من حزب الله

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يدين التصريحات الإيرانية العدائية ضد دولة الإمارات

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد