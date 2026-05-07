قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
قرارات عاجلة بشأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" الترم الثاني 2026
حماس: استهداف نجل خليل الحية محاولة إسرائيلية للتأثير على موقفنا السياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تبحث مع الخبراء الاكتواريين سبل النهوض بالنشاط وزيادة أعداد الممارسين

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع
علياء فوزى

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في السوق المصري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في مجالات عمل شركات التأمين والصناديق.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الخبراء الاكتواريين المصريين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المختصة. وذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الأطراف المهنية المعنية في القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.

وبحث الاجتماع سبل تجديد وتعزيز أطر التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين (SOA) والتي تعد أكبرمنظمة مهنية للاكتواريين في العالم، بما يسهم في دعم دور الخبراء الاكتواريين ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى دبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الخبراء الاكتواريين يمثلون ركيزة أساسية في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التقلبات المتنوعة والتغيرات الطارئة على العديد من القطاعات، مؤكدًا أن الخبرة الاكتوارية توفر نتائج تحليلية متقدمة تدعم قدرة المؤسسات على التكيف وتعزيز المرونة والاستدامة، فضلًا عن زيادة وتنوع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد انفتاح الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع جمعية الاكتواريين وكذلك مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، لنشر الوعي بأهمية مهنة الخبرة الاكتوارية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعاون المشترك بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من المؤسسات التعليمية تحت رعاية الهيئة يعكس التوجه نحو تأهيل كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية، من خلال برامج التعليم بعد الجامعي، بهدف سد العجز في هذا التخصص الحيوي لاسيما في ظل الطلب المتزايد عليه بالسوق المصرية على ضوء التطورات التشريعية المختلفة وأبرزها قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرارات التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة ويتطلب تنفيذها الاستعانة بجهود الخبراء الاكتواريين في قطاعات مختلفة من الأنشطة المالية غير المصرفية.

نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، خاصة في الكليات المتخصصة، مع دمج المفاهيم الأساسية للعلوم الاكتوارية ضمن مناهج تدريس التمويل والتجارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والمهنية المرتبطة بمهنة الخبرة الاكتوارية منوهًا إلى القرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٦ الصادر مؤخرًا لتنظيم عمل الأشخاص والشركات في النشاط وفق ضمانات تواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأفسح رئيس الهيئة المجال للحضور لطرح رؤاهم ومقترحاتهم، حيث دار نقاش موسع حول التحديات التي تواجه المهنة وعلى رأسها ندرة الخريجين وهجرة المتخصصين وتعاقد الشركات المصرية مع شركات خبرة أجنبية.

واستمع الدكتور إسلام عزام إلى مقترحات الخبراء لتعزيز جاذبية المهنة للكوادر الشابة، مؤكدًا دعم الهيئة لجميع المبادرات والأفكار الواقعية لرفع مستوى النشاط في السوق المصرية.

الرقابة المالية الخبراء الاكتواريين الاقتصاد المصري القطاع المالي الشركات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

المقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد

افتتاح تاريخي للمقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد في سويسرا بحضور كبار رموز الرياضة العالمية

محمد شحاتة

ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك

شوبير

شوبير عن حسام حسن : يشعر بالحزن وخيبة الأمل بسبب الدوري

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد