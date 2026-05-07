الجمارك:نستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية بميناء «سفاجا» بالغردقة، يرافقه أحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء وتعزيز كفاءة التشغيل بالمنافذ الجمركية.

استهل أموى، الزيارة بعقد اجتماع موسع مع اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أركان حرب أسامة صالح نائب رئيس الهيئة، والمهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء بحري أركان حرب ياسر عبد الفتاح محمد رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، وعدد من قيادات ممثلي هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي، حيث استهدف الاجتماع تنسيق الجهود لتعظيم سُبل انسيابية تداول الشحنات الصادرة والواردة بالميناء، الذي يشهد زيادة مضطردة بحركة التداول الدولي.

أكد أموي، أننا نستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية لتخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أننا نعمل على تذليل أي عقبات لضمان تسريع وتيرة الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة والاستثمار، ونسعى معًا لتعزيز كفاءة التشغيل بالمنافذ الجمركية.

أشار إلى مواصلة العمل على تطوير المنظومة الجمركية والرقابية وفق أحدث النظم العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم حركة التجارة، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

شدد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية التكامل وتوحيد الجهود بين كل الجهات العاملة بالموانئ؛ بما يعزز انسيابية حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج.

تفقد أموي خلال الجولة، سير العمل بالميناء الرئيسي ومنظومة التشغيل وآليات الأداء داخل الإدارات المختلفة، وميناء «سفاجا للحاويات» لمتابعة أعمال التداول والتشغيل والوقوف على جاهزية الأرصفة والبنية التحتية، والمنطقة اللوجستية، وأعمال فحص الشاحنات باستخدام التقنيات الحديثة مثل أشعة «X- Ray»، وكذلك بيئة العمل داخل الإدارات المختلفة للوقوف على احتياجات العاملين.