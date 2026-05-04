جويلى مديرًا للطرود البريدية بجمارك الصادرات الجوية

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بتكليف أحمد محمد إسماعيل حجاج جويلي، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك المصرية.

وجاء بقرار وزير المالية برقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٦ والذى ينص على تكليف"جويلي"، بالمستوى الوظيفي الأولى التخصصية (أ) بمصلحة الجمارك بوزارة المالية، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لطرود البريد بالإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية .

وأوضح القرار بان “جويلي” مستمر في منصبه لحين شغل الوظيفة بعد الانتهاء من إجراءات تفعيل الهيكل التنظيمى لمصلحة الجمارك.