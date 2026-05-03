رئيس مصلحة الجمارك يكشف تطورات جديدة في ملف رسوم الهواتف المحمولة

أكد محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو" أن الشركة تنتج حاليا ما بين 2 إلى 2.5 مليون هاتف محمول سنويا، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري.

وأوضح سالم خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم أن "سيكو" تستهدف التوسع خلال السنوات المقبلة للوصول إلى إنتاج 100 مليون هاتف سنويا، مع توجيه نحو 80 مليون جهاز منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وأشار إلى أن هذه الخطط تأتي ضمن رؤية تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأضاف رئيس "سيكو"، أن التوسع في الإنتاج المحلي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب توفير حوافز داعمة للصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءات التصدير، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة

وفي سياق متصل كشفت رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم عن تفاصيل نسب توزيع الأعباء والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، والتي تصل في إجماليها إلى نحو 35% من قيمة الجهاز.

وأوضح أموي، أن هذه النسبة تتوزع بين عدة بنود رئيسية، تشمل 10% رسوم جمارك، و5% رسم تنمية، و14% ضريبة قيمة مضافة، إلى جانب 5% لصالح وزارة الاتصالات، و1% أرباح تجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات لمناقشة تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والوقوف على آليات التسعير والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة، وانعكاساتها على السوق المحلي والأسعار النهائية للمستهلكين.