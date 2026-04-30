القبض على لص سرق هاتفى محمول من داخل محل بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بسرقة هاتفى محمول بأسلوب "المغافلة" من داخل مطعم بالمنوفية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من (مدير شركة لإدارة أحد المطاعم - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من شخص "مجهول" لقيامه بمغافلته وسرقة (هاتفى محمول) حال تواجده بأحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن (هاتفى المحمول المستولى عليهما).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.