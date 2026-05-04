تفاصيل إلغاء رحلة جماهير الزمالك إلى الجزائر قبل نهائي الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة غير متوقعة تخص نادي الزمالك، تتعلق بالمبادرة التي أعلنتها إدارة النادي لتنظيم رحلة للجماهير إلى الجزائر من أجل دعم الفريق في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأوضح شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أن إدارة الزمالك طرحت مبادرة لتسهيل سفر الجماهير، حيث تم تحديد تكلفة الرحلة بنحو 40 ألف جنيه، مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر بواقع 4 آلاف جنيه شهريًا، في محاولة لتخفيف العبء على المشجعين وتشجيعهم على الحضور ودعم الفريق.

وأضاف شوبير أن المفاجأة جاءت في ضعف الإقبال بشكل كبير، حيث لم يتقدم سوى 4 أشخاص فقط للحجز، وهو ما أدى في النهاية إلى إلغاء الرحلة بشكل رسمي، رغم الجهود التنظيمية التي قامت بها إدارة النادي.

وأشار شوبير إلى أن إدارة الزمالك قامت بدورها في توفير المبادرة وتنظيمها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن توجيه اللوم للجماهير، نظرًا لاختلاف الظروف والإمكانيات من شخص لآخر، وهو ما انعكس على ضعف الإقبال على الرحلة.