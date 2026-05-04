مياه الجيزة تجدد اعتماد 4 شهادات أيزو دولية للعام الثامن على التوالي

أعلن المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد اعتماد شهادات الأيزو للإدارة العامة للتدريب بالشركة للعام الثامن على التوالي، بما يعكس حرص الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، ودعم منظومة التدريب وتنمية الموارد البشرية.

وأكد المهندس محمد حفناوي اهتمام الشركة بالتطوير المستمر لمنظومة التدريب، من خلال تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة ومتنوعة للعاملين بمختلف القطاعات، بما يسهم في تنمية المهارات ورفع كفاءة الأداء، مشيرًا إلى أن تجديد شهادات الأيزو يعكس الالتزام بالمعايير الدولية في مجال التدريب.

وأوضح رئيس الشركة أن الإدارة العامة للتدريب نجحت في تجديد واعتماد شهادات: ISO 21001:2025، وISO 29994:2021، وISO 29993:2017، وISO 9001:2015، وذلك عقب اجتياز مراحل المراجعة الداخلية والمراجعة النهائية للاعتماد من الجهة المانحة شركة Accent، تحت رعاية المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وأشار حفناوي إلى أن استمرار الاعتماد للعام الثامن على التوالي يؤكد كفاءة منظومة التدريب بالشركة وقدرتها على مواكبة أحدث النظم العالمية في إدارة العملية التدريبية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأشار إلي اهميه قطاع الموارد البشرية في متابعه وترشيح المتدربين وانتقاء المدربين