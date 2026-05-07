اقتصاد

147 دولارًا قفزة عالمية و105 جنيهات محليًا.. الذهب يربح 3% مع تراجع الدولار والنفط

ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والبورصة العالمية ارتفاعات قوية خلال تعاملات اليوم ، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وأسعار النفط، وسط تنامي التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا لتقرير صادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
 

وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن الأسواق شهدت موجة صعود قوية دفعت أسعار الذهب محليًا وعالميًا لتحقيق مكاسب ملحوظة، بالتزامن مع تحسن معنويات المستثمرين وتراجع المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة.
 

105 جنيهات ارتفاعًا في الذهب محليًا
 

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 105 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6990 جنيهًا.
كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7989 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5991 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن الذهب كان قد سجل ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اول  أمس الثلاثاء بنحو 5 جنيهات فقط، قبل أن يقفز بقوة خلال تعاملات اليوم مع تحركات الأسواق العالمية.
 

الأوقية ترتفع 147 دولارًا عالميًا
 

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 147 دولارًا للأوقية لتسجل مستوى 4703 دولارات، مقارنة بمستويات 4556 دولارًا عند إغلاق تعاملات أمس، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وجاءت هذه المكاسب مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.6% ليتراجع قرب مستوى 97.90 نقطة، وهو ما عزز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين وحائزي العملات الأخرى.
 

تفاؤل باتفاق أمريكي إيراني يدعم الأسواق
 

وارتبطت تحركات الأسواق بتقارير كشفت عن تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكد خلالها إحراز تقدم نحو اتفاق شامل قد يسهم في تهدئة التوترات بمنطقة الخليج.
وبحسب موقع «أكسيوس»، فإن الاتفاق المحتمل قد يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم من جانب إيران، مقابل رفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، إلى جانب تخفيف القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتنتظر الأسواق خلال الساعات المقبلة ردًا إيرانيًا بشأن عدد من النقاط الرئيسية، وسط حالة ترقب واسعة لتداعيات الاتفاق المحتمل على أسواق الطاقة والمال العالمية.
 

النفط يتراجع والدولار يفقد بريقه
 

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث هبط خام برنت تسليم يوليو بنسبة 1.56% إلى 108.06 دولارات للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 100.48 دولار للبرميل.
وجاءت هذه التراجعات بعد إعلان ترمب تعليق مرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز مؤقتًا، بالتزامن مع تقدم المفاوضات مع إيران، رغم استمرار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.
وساهم انخفاض النفط في تهدئة المخاوف التضخمية عالميًا، ما منح الذهب مزيدًا من الدعم إلى جانب تراجع الدولار الأمريكي.
 

الأسواق تترقب بيانات الوظائف الأمريكية
 

ويتجه اهتمام المستثمرين حاليًا نحو بيانات سوق العمل الأمريكية، خاصة تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدوره الجمعة المقبلة، إلى جانب بيانات التوظيف بالقطاع الخاص الصادرة عن ADP.
كما تتابع الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في محاولة لاستشراف مستقبل السياسة النقدية واحتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على تحركات الذهب والدولار عالميًا.

