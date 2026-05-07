بشرى سارة.. إرسال ملفات العملاء المطابقين لشروط "سكن لكل المصريين 7”

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء إرسال ملفات العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا وداخل أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات الجاهزة للتسليم، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”، إلى شركات الاستعلام خلال الفترة المقبلة.

تأتي هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الخاصة بمراجعة بيانات المتقدمين واستكمال مراحل التحقق الميداني.

وذلك تمهيدًا لاستكمال إجراءات التخصيص والتعاقد للعملاء المستوفين للشروط.

وتستهدف عمليات الاستعلام التأكد من صحة البيانات المقدمة ومدى انطباق شروط المبادرة على المتقدمين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق الضوابط.

