التداولات الأسيوية.. الذهب يواصل مكاسبه بدعم آمال السلام في الشرق الأوسط وانخفاض الدولار

واصلت أسعار الذهب مكاسبها خلال التداولات الآسيوية ، اليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وتزايد آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في تخفيف حدة المخاوف من صدمات تضخمية عالمية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4,707.31 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتسجل 4,713.86 دولار، وذلك بعد قفزة قوية شهدها المعدن الأصفر في الجلسة السابقة بنحو 3%، وهي الأكبر منذ أواخر مارس الماضي.

وعززت تقارير دولية حول اقتراب البيت الأبيض من إبرام مذكرة تفاهم مع طهران لإنهاء النزاع من تفاؤل الأسواق، حيث أشارت إيران إلى دراستها للمقترح، بينما أعرب الجانب الأمريكي عن رغبة مشتركة في التهدئة.

وقد أدى احتمال تراجع أسعار الطاقة إلى تبديد المخاوف من تضخم مطول، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار للتراجع، وزاد من جاذبية الذهب كاستثمار بديل.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% في الأسواق الآسيوية، ليحوم قرب مستوياته السابقة لاندلاع النزاع، فيما استقرت أسعار النفط اليوم بعد انهيارها بنسبة 7% أمس الأربعاء عقب أنباء التقدم في مفاوضات السلام.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليا صوب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غدا الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، خاصة بعد تصريحات مسؤوليه التي حذرت سابقا من تداعيات النزاعات الإقليمية على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% لتسجل 77.85 دولار للأوقية، بينما شهد البلاتين استقرارا عند مستوى 2,065.17 دولار للأوقية.