زيادة جديدة .. الذهب يرتفع 85 جنيهًا بعد ساعتين من التعاملات المسائية

يستمر ارتفاع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 7-5-2026 بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية بمختلف الأعيرة الذهبية داخل الصاغة المصرية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا جديدة بعد ساعتين على الأقل من بداية التعاملات المسائية .

زيادة في 5 أيام

وسجل سعر الذهب زيادة قيمتها 85 جنيهاً على مدار اليوم، ليعوض بذلك تراجعه منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل سعر الذهب في آخر تحديث له قبل قليل 7045 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 8051 جنيها للشراء و 7994 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7380 جنيها للشراء و 7328 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7045 جنيها للشراء و 6995 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6038 جنيها للشراء و 5995 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب 56.46 ألف جنيه للشراء و 55.96 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4757 دولار للشراء و 5757 دولار للبيع.