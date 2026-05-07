متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بنحو 137 دولارا دُفعة واحدة، وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بفعل ضعف الدولار الأمريكي.

وفي مصر ارتفع سعر الذهب بمتوسط 100 جنيه؛ نتيجة تراجع دولار الصاغة، بعد هبوط سعر صرف الدولار في البنوك اليوم بنحو 105 قروش.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى 4698 دولارا مقارنة بـ 4544 دولارا للأوقية، بارتفاع بلع نحو 154 دولارا.

كما ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 6990 جنيها مقارنة بـ 6880 جنيها أمس الثلاثاء، مرتفعا بنحو 110 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4698 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5991 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6990 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7989 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.920 جنيها.