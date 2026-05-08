الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ارتفاع سعر الجنيه الذهب والأوقية في السعودية اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب والأوقية في السعودية اليوم.. شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026 ارتفاعاً واضحاً في مختلف الأعيرة، تزامناً مع موجة صعود عالمية دفعت سعر الأوقية إلى ما يزيد على 17 ألف ريال سعودي، وسط اهتمام متصاعد من المستهلكين والمستثمرين بمتابعة حركة المعدن النفيس يومياً في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

وفقاً لأحدث بيانات أسعار البيع المعتمدة، سجّل سعر غرام الذهب من عيار 24 مستوى 568.00 ريالاً سعودياً، وهو أعلى الأعيرة قيمةً كونه يمثل الذهب الخالص بنسبة 99.9%. أما عيار 22 الذي يُستخدم على نطاق واسع في صياغة المجوهرات الراقية فقد بلغ سعره 520.75 ريالاً للغرام، فيما وصل سعر عيار 21 الأكثر شيوعاً في السوق السعودية إلى 497.00 ريالاً، وتراجع عيار 18 الأخف عيارات إلى 426.00 ريالاً للغرام الواحد.

على صعيد المعاملات الأكبر، استقر سعر الجنيه الذهب عند 3,976.25 ريالاً سعودياً، بينما بلغت قيمة الأوقية الواحدة 17,667.75 ريالاً، أي ما يعادل 4,711.43 دولاراً أمريكياً، مما يعكس مستوى تاريخياً مرتفعاً للمعدن الأصفر عالمياً قياساً بسنوات سابقة.

تبلغ قيمة نصاب زكاة الذهب المحسوب على أساس 85 غراماً من عيار 24 مبلغ 48,280.00 ريالاً سعودياً، وهو الرقم المرجعي الذي يحدد الحد الأدنى الواجب توافره لوجوب الزكاة على الذهب وفق الفقه الإسلامي، وينبغي على كل مسلم مضى على ملكيته للذهب حول كامل أن يُخرج زكاته متى بلغ النصاب أو تجاوزه.

شهدت أسعار الذهب عالمياً تقلبات واضحة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجّل المعدن خسارة أسبوعية في نهاية أبريل بلغت قرابة 2% بعد سلسلة مكاسب امتدت أربعة أسابيع متتالية، مدفوعةً بارتفاع أسعار النفط وما أثاره ذلك من مخاوف تتعلق بالتضخم واستمرار الفائدة المرتفعة، غير أن المعدن عاود الارتفاع مجدداً مع مطلع مايو، مؤكداً مكانته الراسخة بوصفه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الغموض.

ينبغي لمن يرغب في شراء الذهب الانتباه إلى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء لدى المحلات الصائغة، والتحقق من عيار الذهب عبر النقوش المنقوشة على المشغولات. كما يُفضّل لمن يستهدف الاستثمار طويل الأمد اختيار عيار 24 أو سبائك الذهب المعتمدة لأنها الأقرب إلى سعر السوق الفعلي مع أقل قدر من تكاليف التصنيع. أما المشترون للزينة فعيار 21 يمثّل المعادلة الأنسب بين الجودة والسعر وقابلية الصياغة.

