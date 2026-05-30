الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين

كريم عاطف

أعلنت شركة تسلا Tesla عن إطلاق نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD داخل السوق الصينية؛ لتصبح الصين واحدة من نحو 10 دول تدعم هذه التقنية بشكل رسمي، في خطوة تعزز وجود الشركة داخل أكبر أسواق السيارات في العالم.

ويتوفر النظام الجديد بنسخته الحالية المعروفة باسم "الخاضعة للإشراف"، ما يعني أن السيارة لا تزال بحاجة إلى متابعة مستمرة من السائق مع ضرورة التدخل عند الحاجة، رغم القدرات المتطورة التي يقدمها النظام أثناء القيادة.

وتطرح تسلا التقنية في الصين تحت اسم "القيادة الذكية المساعدة"، كميزة إضافية لسيارات Tesla Model 3 مقابل رسوم تصل إلى 64 ألف يوان، أي ما يعادل نحو 9410 دولارات، بخلاف السعر الأساسي للسيارة.

وسبق أن وفرت الشركة، هذه الخدمة، في الولايات المتحدة بسعر ثابت، قبل أن تتحول مؤخرا إلى نظام اشتراك شهري.

ورغم التسمية المرتبطة بالقيادة الذاتية الكاملة، فإن النظام الحالي لا يزال يتطلب إشراف بشري كامل أثناء القيادة، في وقت تواصل فيه تسلا تطوير نسخة أكثر تقدم يمكنها قيادة السيارة دون تدخل مباشر من السائق.

وتستخدم الشركة بالفعل النسخة التجريبية غير الخاضعة للإشراف في سيارات الأجرة الروبوتية التابعة لها داخل بعض المدن الأمريكية، وسط توقعات من إيلون ماسك بتوسع التقنية بشكل كبير داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وعملت تسلا لسنوات على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإطلاق النظام في الصين، خاصة مع القوانين الصارمة المتعلقة بالبيانات وتقنيات القيادة الذاتية.

كما أجرت الشركة اختبارات موسعة ورسم خرائط للطرق بالتعاون مع شركاء محليين؛ لتلبية المتطلبات التنظيمية الصينية.

وكان مستخدمو سيارات تسلا في الصين يعتمدون سابقا على أنظمة Autopilot وEnhanced Autopilot الأقل تطورا، قبل أن تنجح الشركة أخيرا في تقديم نظام FSD بشكل رسمي داخل السوق الصينية، ما يمثل خطوة مهمة في سباق تقنيات القيادة الذكية عالميا.

