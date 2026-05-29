قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنصاف للزوجة أم طمع في الأموال؟.. مواجهة ساخنة حول «نفقة عِشرة السنين»
وداعًا للنكد | بالألوان المبهجة .. أحمد سعد يطرح برومو الألبوم الفرفوش
280 جنيها.. تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم
رئيس لبنان: يجب وقف إطلاق النار فورا.. وروبيو: ندعم استقرار لبنان وسيادته
123 مليون نسمة.. أزمة في اليابان بسبب انخفاض عدد السكان
كيفية طواف الوداع للحجاج 2026.. خطواته الصحيحة وحكمه وآدابه
نزل تاني.. 5 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب مع بدء التعاملات المسائبة
من اليوم وحتى منتصف يونيو.. بدء أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة المصريين| صور
بيلاروسيا : لن نستخدم السلاح النووي إلا حال تعرضنا لعدوان
قائمة الجامعات الأهلية في تنسيق 2026 بمعظم محافظات مصر
الفئران تغزو إسرائيل.. رعب بين سكان حيفا واتهامات للاحتلال بالعجز والإهمال
تاريخ مواجهات آرسنال وباريس سان جيرمان قبل نهائي دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية 10000 مللي أمبير تكسر التوقعات.. هونر تطلق هاتف الألعاب Win Turbo

Honor Win Turbo
Honor Win Turbo
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر Honor، عن إضافة عضو ثالث إلى سلسلة هواتف Win، وذلك بعد إطلاق هاتفي Win وWin RT العام الماضي، حيث كشفت رسميا في الصين عن هاتفها الجديد Honor Win Turbo، الذي يواصل التركيز على البطارية كأبرز نقطة قوة في السلسلة.

ويتميز هاتف Honor Win Turbo ببطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير، وهي نفس السعة المستخدمة في الإصدارات الأخرى من السلسلة. 

وتؤكد الشركة أن هاتف Honor Win Turbo قادرا على توفير أكثر من 14 ساعة من تشغيل الألعاب أو أكثر من 22 ساعة من مشاهدة الفيديوهات القصيرة بشحنة واحدة. 

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات، إلى جانب ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 وات.

ورغم البطارية الكبيرة، حافظ الهاتف على تصميم نحيف نسبيا بسمك 7.98 ملم ووزن يبلغ 216 جراما.

هاتف Honor Win Turbo

مواصفات Honor Win Turbo

يضم هاتف Honor Win Turbo، شاشة من نوع LTPS OLED مسطحة بقياس 6.79 بوصة، بدقة 2640 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة سطوعا يصل إلى 8000 شمعة، مع تقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز وتقنية Oasis لحماية العين.

ويعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Elite، مع ذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 4.1، فيما تصل خيارات الذاكرة إلى 16 جيجابايت من رام و512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

وعلى صعيد التصوير، يضم هاتف Honor Win Turbo كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا خلفية ثانية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحافظ هاتف Honor Win Turbo، على تصميم الكاميرات الأفقية المعروف في سلسلة Win، مع بعض التعديلات الطفيفة على شكل الوحدة الخلفية، ومن أبرز التغييرات هذا العام غياب مروحة التبريد التي كانت متوفرة في الإصدارين السابقين.

هاتف Honor Win Turbo

كما زودت هونر الهاتف بعدد من المزايا الإضافية، من بينها مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 وIP69 وIP69K، وسماعات ستيريو مزدوجة، ومحرك اهتزاز Z-axis، وشريحة C1+ لتحسين الاتصال، بالإضافة إلى الجيل الثاني من تقنية Hongyan للاتصالات.

ويتوافر هاتف Honor Win Turbo بثلاثة ألوان للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 3299 يوان صيني (حوالي 486 دولارا) لنسخة 12 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 + 512 جيجابايت نحو 3599 يوان (حوالي 530 دولارا)، أما الإصدار الأعلى بسعة 16 + 512 جيجابايت فيأتي بسعر 4199 يوان صيني (حوالي 619 دولارا).

هونر Honor Win Turbo سعر هونر Win Turbo هاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

السد الإثيوبي

خبير مياه يكشف سرا هندسيا في جسم السد الإثيوبي يغير حسابات التخزين

ترشيحاتنا

منتخب جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تعود للظهور على المسرح العالمي بعد غياب طويل

زيزو

خالد الغندور: زيزو احتفل بكأس مباراة روسيا الودية

منتخب السنغال

الكاف يفتح ملف العقوبات.. صدام تاريخي بين السنغال وتنزانيا في نهائي إفريقيا

بالصور

طريقة عمل المندي باللحم.. وصفة شهية بتتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم
طريقة عمل المندي باللحم

أهم أسباب آلام الركبة عند ثنيها.. وطرق علاجها

أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا
أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا
أسباب ألم الركبة الأكثر شيوعًا

ماذا يحدث للجسم بعد تناول فواكه اللحوم؟.. أحذر من الإفراط في الكوارع والممبار

فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم
فوائد فواكه الأضحية للجسم

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد