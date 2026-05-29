بطارية 10000 مللي أمبير تكسر التوقعات.. هونر تطلق هاتف الألعاب Win Turbo

أعلنت شركة هونر Honor، عن إضافة عضو ثالث إلى سلسلة هواتف Win، وذلك بعد إطلاق هاتفي Win وWin RT العام الماضي، حيث كشفت رسميا في الصين عن هاتفها الجديد Honor Win Turbo، الذي يواصل التركيز على البطارية كأبرز نقطة قوة في السلسلة.

ويتميز هاتف Honor Win Turbo ببطارية ضخمة بسعة 10,000 مللي أمبير، وهي نفس السعة المستخدمة في الإصدارات الأخرى من السلسلة.

وتؤكد الشركة أن هاتف Honor Win Turbo قادرا على توفير أكثر من 14 ساعة من تشغيل الألعاب أو أكثر من 22 ساعة من مشاهدة الفيديوهات القصيرة بشحنة واحدة.

كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 80 وات، إلى جانب ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 وات.

ورغم البطارية الكبيرة، حافظ الهاتف على تصميم نحيف نسبيا بسمك 7.98 ملم ووزن يبلغ 216 جراما.

مواصفات Honor Win Turbo

يضم هاتف Honor Win Turbo، شاشة من نوع LTPS OLED مسطحة بقياس 6.79 بوصة، بدقة 2640 × 1200 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم الشاشة سطوعا يصل إلى 8000 شمعة، مع تقنية تعتيم PWM بتردد 3840 هرتز وتقنية Oasis لحماية العين.

ويعمل الجهاز بمعالج ميدياتك Dimensity 8500 Elite، مع ذاكرة LPDDR5X وتخزين UFS 4.1، فيما تصل خيارات الذاكرة إلى 16 جيجابايت من رام و512 جيجابايت من التخزين الداخلي.

وعلى صعيد التصوير، يضم هاتف Honor Win Turbo كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا خلفية ثانية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحافظ هاتف Honor Win Turbo، على تصميم الكاميرات الأفقية المعروف في سلسلة Win، مع بعض التعديلات الطفيفة على شكل الوحدة الخلفية، ومن أبرز التغييرات هذا العام غياب مروحة التبريد التي كانت متوفرة في الإصدارين السابقين.

كما زودت هونر الهاتف بعدد من المزايا الإضافية، من بينها مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68 وIP69 وIP69K، وسماعات ستيريو مزدوجة، ومحرك اهتزاز Z-axis، وشريحة C1+ لتحسين الاتصال، بالإضافة إلى الجيل الثاني من تقنية Hongyan للاتصالات.

ويتوافر هاتف Honor Win Turbo بثلاثة ألوان للبيع في الصين، مقابل سعر يبدأ من 3299 يوان صيني (حوالي 486 دولارا) لنسخة 12 + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 + 512 جيجابايت نحو 3599 يوان (حوالي 530 دولارا)، أما الإصدار الأعلى بسعة 16 + 512 جيجابايت فيأتي بسعر 4199 يوان صيني (حوالي 619 دولارا).