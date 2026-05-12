قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
رئيس كينيا: إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار
الرئيس الكيني: أفريقيا يجب أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا لا تصدير المعادن فقط
وزير الزراعة يوافق على صرف 111 مليون جنيه لمشروع البتلو.. وإجمالي التمويل يتجاوز 10.6 مليار جنيه
يوفر 1000 فرصة عمل.. وزير الصناعة يبحث مع مجموعة تركية إنشاء مصنع أدوات مائدة زجاجية للتصدير
انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا مزدوجة 200 ميجابكسل.. هونر تستعد لإطلاق Magic 9 Pro Max

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف Honor Magic 9 Pro Max
تسريبات لأهم تفاصيل هاتف Honor Magic 9 Pro Max
لمياء الياسين

من المتوقع أن تضم تشكيلة هواتف Honor الرائدة القادمة ثلاثة طرازات: Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 Pro Max. 

وقد كشفت تسريبات جديدة ظهرت  مؤخرا عن تفاصيل مهمة حول Magic 9 Pro Max بالإضافة إلى Magic 9 العادي.

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف Honor Magic 9 Pro Max

بحسب موقع Digital Chat Station، من المتوقع أن يركز هاتف Honor الرائد القادم، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل السادس بتقنية 2 نانومتر، بشكل أكبر على إمكانيات التصوير. وتشير التقارير إلى أن الهاتف يختبر مستشعرين مختلفين للكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، أحدهما بحجم 1/1.28 بوصة والآخر أكبر بحجم 1/1.12 بوصة.

هاتف هونر

يُقال أيضًا أن الجهاز مزود بكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4 بوصة، مع التركيز بشكل أساسي على تحسينات أجهزة الفيديو. 

كشف تقرير سابق أن سلسلة Magic 9 ستتميز بقدرات تصوير مدعومة من ARRI ، مما يُحسّن بشكل ملحوظ أداء كلٍ من التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو. وتُعد ARRI اسمًا لامعًا في صناعة السينما الاحترافية، وتشتهر بإنتاج كاميرات وعدسات ومعدات إضاءة سينمائية عالية الجودة تُستخدم في أفلام هوليوود والإنتاجات التلفزيونية والإعلانات التجارية.
وتشير التسريبات التي تم الكشف عنها اليوم أيضاً إلى أن هاتف Honor Magic 9 Pro Max سيحتوي على ميزات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والتعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه، ومكبرات صوت ستيريو من الدرجة الرائدة، ومقاومة عالية للماء، ومحرك اهتزاز محوري X مطور محتمل.

يُقال إن هاتف Magic 9 Pro Max يتميز بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة تدعم دقة 1.5K وتقنية LIPO. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، ويعمل بنظام MagicOS 11 المبني على نظام Android 17.

تفاصيل جديدة حول Honor Magic 9

بحسب المُسرّب سمارت بيكاتشو، ستواصل هونر إطلاق هاتف رائد صغير الحجم، لكنه لن يحمل علامة "Air" التجارية مثل هونر ماجيك 8 برو إير الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. من المرجح أن يُطرح هذا الجهاز الجديد باسم هونر ماجيك 9 القياسي بشاشة 6.3 بوصة.
 

تشير التسريباتإلى أن هاتف Magic 9 القياسي سيحتوي على شاشة صغيرة الحجم ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، مما يشير بشكل غير مباشر إلى أنه قد يفتقر إلى دعم التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، والذي قد يظل حصريًا لطرازات Magic 9 Pro.
 

أما فيما يتعلق بالإطلاق، فمن المتوقع أن تظهر سلسلة Magic 9 لأول مرة في أكتوبر في الصين.

هواتف Honor هاتف Honor الجيل السادس تسجيل الفيديو مكبرات صوت الإعلانات التجارية الموجات فوق الصوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير: أي تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران قد يكون خطيراً على الاقتصاد العالمي

الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية: مقتل 7 أشخاص بانفجار في سوق شمال غربي البلاد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو .. عيار 21 بكام؟

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد