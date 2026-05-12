بكاميرا مزدوجة 200 ميجابكسل.. هونر تستعد لإطلاق Magic 9 Pro Max

من المتوقع أن تضم تشكيلة هواتف Honor الرائدة القادمة ثلاثة طرازات: Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 Pro Max.

وقد كشفت تسريبات جديدة ظهرت مؤخرا عن تفاصيل مهمة حول Magic 9 Pro Max بالإضافة إلى Magic 9 العادي.

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف Honor Magic 9 Pro Max

بحسب موقع Digital Chat Station، من المتوقع أن يركز هاتف Honor الرائد القادم، المزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 من الجيل السادس بتقنية 2 نانومتر، بشكل أكبر على إمكانيات التصوير. وتشير التقارير إلى أن الهاتف يختبر مستشعرين مختلفين للكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، أحدهما بحجم 1/1.28 بوصة والآخر أكبر بحجم 1/1.12 بوصة.

هاتف هونر

يُقال أيضًا أن الجهاز مزود بكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر كبير بحجم 1/1.4 بوصة، مع التركيز بشكل أساسي على تحسينات أجهزة الفيديو.

كشف تقرير سابق أن سلسلة Magic 9 ستتميز بقدرات تصوير مدعومة من ARRI ، مما يُحسّن بشكل ملحوظ أداء كلٍ من التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو. وتُعد ARRI اسمًا لامعًا في صناعة السينما الاحترافية، وتشتهر بإنتاج كاميرات وعدسات ومعدات إضاءة سينمائية عالية الجودة تُستخدم في أفلام هوليوود والإنتاجات التلفزيونية والإعلانات التجارية.

وتشير التسريبات التي تم الكشف عنها اليوم أيضاً إلى أن هاتف Honor Magic 9 Pro Max سيحتوي على ميزات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، والتعرف ثلاثي الأبعاد على الوجه، ومكبرات صوت ستيريو من الدرجة الرائدة، ومقاومة عالية للماء، ومحرك اهتزاز محوري X مطور محتمل.

يُقال إن هاتف Magic 9 Pro Max يتميز بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.8 بوصة تدعم دقة 1.5K وتقنية LIPO. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الجهاز على بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير، ويعمل بنظام MagicOS 11 المبني على نظام Android 17.

تفاصيل جديدة حول Honor Magic 9

بحسب المُسرّب سمارت بيكاتشو، ستواصل هونر إطلاق هاتف رائد صغير الحجم، لكنه لن يحمل علامة "Air" التجارية مثل هونر ماجيك 8 برو إير الذي ظهر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. من المرجح أن يُطرح هذا الجهاز الجديد باسم هونر ماجيك 9 القياسي بشاشة 6.3 بوصة.



تشير التسريباتإلى أن هاتف Magic 9 القياسي سيحتوي على شاشة صغيرة الحجم ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، مما يشير بشكل غير مباشر إلى أنه قد يفتقر إلى دعم التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد، والذي قد يظل حصريًا لطرازات Magic 9 Pro.



أما فيما يتعلق بالإطلاق، فمن المتوقع أن تظهر سلسلة Magic 9 لأول مرة في أكتوبر في الصين.