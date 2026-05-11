بميزات ثورية وأقوى معالج.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

بدأ هاتف RedMagic الرائد الجديد للألعاب بالظهور في اختبارات الأداء قبل إطلاقه فقد تجاوزت نتيجة اختبار Geekbench 6، التي يُعتقد أنها تخص هاتف RedMagic 11S Pro+ القادم، حاجز 4000 نقطة في أداء النواة الواحدة، وهو إنجاز لم يسبق لأي هاتف أندرويد تحقيقه على هذه المنصة، وفقًا للتسريبات



بحسب شركة RedMagic، تخضع الرقاقات لثلاث جولات اختبار منفصلة قبل أن تُمنح لقب "الإصدار الرائد". يتضمن أحد هذه الاختبارات تشغيلها بترددات عالية للغاية، ولا تنتقل إلى المرحلة التالية إلا الرقاقات القادرة على الحفاظ على استقرار التشغيل عند تردد 4.74 جيجاهرتز.

هاتف RedMagic 11S Pro

على الجانب الاخر فإن معظم هواتف التي تعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس حتى الآن، بما في ذلك أجهزة من Xiaomi وiQOO وOnePlus، تصل سرعتها القصوى إلى 4.61 جيجاهرتز.

أما بالنسبة لضبط البرمجيات، فهو عادةً ما يكون أكثر تحفظًا في الهواتف الرائدة الشائعة مثل Samsung Galaxy S26 Ultra.

ووفقا للتسريبات من المتوقع أن يدعم الهاتف إمكانية تشغيل أكثر من 200 لعبة مدعومة بدقة تصل إلى 2K ومعدل 144 إطارًا في الثانية، بما في ذلك ألعاب مثل Call of Duty و"Break Through the Dark Zone".

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف أيضا مزود بشريحة ألعاب Redcore R4 المصممة خصيصًا من RedMagic، وأحدث إصدار من محرك الألعاب CUBE Sky، وأن يكون قادر على تشغيل أكثر من 200 لعبة بدقة تصل إلى 2K ومعدل 144 إطارًا في الثانية، مع استخدام تقنيتي تحسين الإطارات ورفع الدقة في آنٍ واحد.

من المقرر إطلاق سلسلة RedMagic 11S Pro الكاملة في الصين في 18 مايو،