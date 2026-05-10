الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم يشبه هواتف آيفون آير.. إليك أهم مواصفات Vivo S50 Pro Mini

مواصفات Vivo S50 Pro Mini
لمياء الياسين

كشفت تقارير أن علامات تجارية صينية شهيرة للهواتف الذكية تستعد لإطلاق هواتف متوسطة المدى قوية، تركز على الكاميرا، في الصين هذا الشهر. وتشمل هذه الهواتف سلسلة Honor 600، وسلسلة Oppo Reno 16، وسلسلة Vivo S60. وقد كشف تسريب جديد، من مصدر Digital Chat Station، عن تفاصيل مهمة حول هاتف Vivo القادم من سلسلة S.

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف Vivo S60

نشر موقع "ديجيتال تشات ستيشن" تفاصيل جديدة حول نموذج أولي لهاتف ذكي من سلسلة "S" القادمة من شركة فيفو، والذي يبدو أنه ينتمي إلى سلسلة فيفو S60. وللتذكير، تضمنت تشكيلة S50 للعام الماضي هاتف فيفو S50 بشاشة 6.59 بوصة ومعالج سنابدراجون 8s من الجيل الثالث، بينما زُوّد هاتف فيفو S50 برو ميني بشاشة أصغر حجماً 6.32 بوصة ومعالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس.
بحسب التسريب الجديد، يتميز هاتف سلسلة S60 القادم بشاشة مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K، ذات زوايا منحنية وتصميم مركزي. ويشير حجم الشاشة المذكور إلى أن المُسرّب قد يكون يقصد هاتف Vivo S60 القياسي.


يكشف التسريب أيضًا أن هاتف S60 سيعتمد على مصفوفة كاميرا أفقية كبيرة في الخلف، وقد يعمل بمعالج من سلسلة سنابدراغون 8. كما يُشاع أن سعة بطاريته تبدأ بالرقم "7"، ما يشير إلى بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

أما بالنسبة للتصوير، فيُقال إن النموذج الأولي يتضمن مستشعر سوني IMX8 متوسط ​​الحجم للتصوير عن بُعد. وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة إطارًا معدنيًا متوسطًا، وماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع مدمجًا في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة للغبار والماء بمعيار IP68/IP69، ودعمًا للملحقات المغناطيسية عبر حافظات مغناطيسية.

ويزعم المصدر أيضاً أن أحد خيارات ألوان النموذج الهندسي الأولي هو لون وردي لافت للنظر. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن الجهاز مُخطط له بالتعاون مع علامة تجارية صينية شهيرة في مجال الأنمي. وقد أشار تقرير صدر الشهر الماضي إلى أن سلسلة هواتف S60 ستدعم ملحق عدسة التقريب .

قد يُطرح هاتف Vivo S60 Pro Mini بالتزامن مع هاتف Vivo S60، والذي قد يتميز بتصميم صغير الحجم مشابه للجيل السابق. تجدر الإشارة إلى أن هاتف S50 Pro Mini قد أُعيدت تسميته إلى Vivo X300 FE في الأسواق خارج الصين. لذا، من المرجح أن يُعاد تسمية هاتف S60 Pro Mini، إن وُجد، إلى Vivo X500 FE في النصف الأول من عام 2027.

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
