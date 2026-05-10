بمواصفات جبارة.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

كشفت iQOO النقاب عن هاتفي iQOO 15 و iQOO Neo 11. ومن المتوقع أن تعلن العلامة التجارية هذا العام أيضًا عن هاتف iQOO 16 في أكتوبر.

وقد كشفت التقارير حتى الآن عن تفاصيل عديدة حول هاتف iQOO الرائد القادم. والآن، كشف تسريب جديد من المُسرّب Smart Pikachu ليس فقط عن وجود هاتف Neo 12، بل كشف أيضًا عن تفاصيله الأولى. ومن المرجح أن يُطرح هذا الهاتف جنبًا إلى جنب مع هاتف iQOO 16 في وقت لاحق من هذا العام.

تسريبات لأهم تفاصيل هاتف iQOO Neo 12

بحسب المُسرّب، قد يأتي هاتف iQOO Neo 12 القادم بشاشة بدقة 2K+ ومعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس . ويشير التسريب أيضاً إلى أن شركة iQOO تُقيّم حالياً طريقتين لتبريد الجهاز، إحداهما تعتمد على مُلحق خارجي للتبريد، والأخرى نظام تبريد مُدمج في الهاتف نفسه.

تُشوق شركة iQOO حاليًا لهاتفها الرائد iQOO 15T، والذي سيُطرح في الأسواق الصينية في وقت لاحق من هذا الشهر. وتشير التقارير إلى أنه سيأتي بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل + 50 ميجابكسل.

أهم ميزات هاتف iQOO Neo 12



سيحتوي هاتف iQOO 15T على معالج Dimensity 9500 وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 100 واط، ولكنه سيفتقر إلى دعم الشحن اللاسلكي. سيتوفر الهاتف بخيارات متعددة، مثل 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت.

سيأتي هاتف 15T بميزات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، وإطار معدني متوسط، وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/69. ومن المتوقع أن يتوفر بثلاثة ألوان، هي: تشينغيون، وليجند، وتراك إيديشن.