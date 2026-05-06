آيفون 17 يكتسح الأسواق .. قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في العالم لعام 2026

كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن اعتلاء هاتف "آيفون 17" (iPhone 17) قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعاً في العالم خلال الربع الأول من عام 2026، متفوقاً على كافة المنافسين في سوق يشهد منافسة شرسة.

وأعلنت مؤسسات رصد الأسواق أن شركة "آبل" الأمريكية نجحت في تأمين الصدارة بفضل الطلب الهائل على طرازاتها الأحدث، مما يعكس ثقة المستهلكين المستمرة في علامتها التجارية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الأجهزة الرائدة، وهو ما يضع "آبل" في موقف مريح أمام طموحات الشركات الآسيوية الكبرى التي تحاول اقتناص حصة أكبر من السوق العالمي.

هيمنة "آبل"

كشفت البيانات أن تفوق "آيفون 17" لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية ذكية في توزيع "العتاد التقني" (Hardware) والبرمجيات. والمقصود بالعتاد التقني هنا هو المكونات الملموسة للجهاز مثل المعالج، الشاشة، والبطارية، والتي تم تطويرها في الجيل السابع عشر لتقدم أداءً فائقاً في مهام الذكاء الاصطناعي اليومية.

جعل هذا التوازن المستخدم العادي يشعر بفرق حقيقي في السرعة وسهولة الاستخدام، مما دفع ملايين المستخدمين حول العالم لتحديث أجهزتهم القديمة والانتقال إلى الطراز الجديد فور طرحه في الأسواق.

صراع الربع الأول

أعلنت التقارير أن الربع الأول من العام (وهي الشهور الثلاثة الأولى) يعد دائماً الاختبار الحقيقي لقوة أي هاتف، حيث يتزامن مع استقرار المبيعات بعد فورة الإطلاق الأولي.

وفي هذا العام، أثبت "آيفون 17" قدرة فائقة على الصمود، حيث لم يقتصر النجاح على الطراز الأساسي فقط، بل امتد ليشمل طرازات "برو" و"برو ماكس" التي احتلت مراكز متقدمة أيضاً في قائمة العشرة الكبار.

يعكس هذا التنوع قدرة "آبل" على مخاطبة فئات مختلفة من الجمهور، بدءاً من الباحث عن التميز والرفاهية وصولاً إلى المستخدم الذي يبحث عن جهاز عملي طويل الأمد.

تراجع المنافسين

حذرت التحليلات من تراجع طفيف في حصص بعض الشركات المنافسة التي تعتمد على نظام "أندرويد"، رغم تقديمها لهواتف بمواصفات "ورقية" أعلى. والسبب في ذلك يعود إلى "قيمة إعادة البيع" (Resale Value) التي يتمتع بها الآيفون؛ وهي ميزة تقنية واقتصادية تعني أن الهاتف يحتفظ بجزء كبير من سعره حتى بعد استخدامه لفترة، مما يجعله استثماراً جيداً للمستهلك المصري والعالمي على حد سواء.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التكامل التام بين نظام التشغيل والجهاز يقلل من ظهور "الأخطاء البرمجية" التي قد تزعج مستخدمي الأنظمة الأخرى.

مستقبل السوق

راهنت آبل على أن عام 2026 سيكون عام "الذكاء الاصطناعي المكاني"، ويبدو أن أرقام المبيعات تؤكد صحة هذا الرهان.

فمع سيطرة "آيفون 17" على المركز الأول، أصبح لدى الشركة قاعدة جماهيرية ضخمة مستعدة لتبني خدماتها الرقمية الجديدة واشتراكاتها المدفوعة، وهو ما يمثل الدخل الحقيقي والمستدام للشركة مستقبلاً.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الهيمنة حتى نهاية العام، ما لم تطرح الشركات المنافسة ابتكارات ثورية قادرة على كسر "كاريزما" الآيفون التي يبدو أنها لا تزال العنصر الأقوى في معادلة النجاح التقني العالمي.