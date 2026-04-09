5هواتف آبل بين العشرة الأوائل.. آيفون 17 يسيطر على العالم

تظهر أحدث بيانات شركة Counterpoint Research، أن شركة آبل اختتمت عام 2025 بقوة في سوق الهواتف الذكية، حيث سيطرت أجهزتها على نصف قائمة أفضل عشرة هواتف مبيعا عالميا في الربع الرابع من العام، في ظل منافسة شرسة من الشركات الأخرى.

iPhone 17 يهيمن على السوق

في صدارة القائمة جاء آيفون 17 برو ماكس، الذي استحوذ بمفرده على حوالي 5% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا.

وجاء آيفون 17 في المرتبة الثانية، يليه iPhone 17 Pro في المركز الثالث، هذه الهيمنة ليست مفاجئة، خصوصا في أسواق مثل الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تلعب منظومة أبل البيئية دورا كبيرا في ولاء المستهلكين.

نماذج قديمة لا تزال تحتفظ بمكانتها

كما شهدت القائمة بقاء بعض الموديلات السابقة، حيث جاء iPhone 16 في المركز الرابع، بينما ظهر iPhone 16e في المركز الثامن، ومن اللافت أن iPhone Air لم يظهر ضمن قائمة العشرة الأوائل.

أحدث بيانات Counterpoint Research

سامسونج وشاومي في المنافسة

احتلت سامسونج أربعة مراكز، مع تركيز على فئة الهواتف متوسطة الأداء، حيث جاء Galaxy A56 وA36 وA07 في المراكز الخامس والسادس والسابع، بينما تمكن Galaxy S25 من دخول القائمة في المركز العاشر.



أما شاومي، فظهرت مرة واحدة عبر هاتف REDMI A5 في المركز التاسع، وهو ما يعكس استقرار حضورها في السنوات الأخيرة.

مركزية السوق في القمة

تمثل هذه الهواتف العشرة نحو 23% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميا في الربع الرابع، مما يبرز درجة تركيز السوق في القمة.

وعلى مدار عام 2025، حافظ iPhone 16 على مكانه ضمن العشرة الأوائل في جميع الأرباع، بينما تحركت سامسونج وشيومي أكثر بين المراكز.

عوامل النجاح

يعزى أداء سلسلة iPhone 17 القوي إلى عدة عوامل، أبرزها النموذج الأساسي الذي شهد تحسينات مثل معدل تحديث أعلى وذاكرة رام أكبر، ما جذب شريحة واسعة من المستخدمين.

الهيمنة في الفئة العليا

رغم التنافس القوي من هواتف الأندرويد في الفئات المتوسطة والاقتصادية، لا تزال أبل تحتفظ بمكانتها في أعلى السوق، حيث تتصدر هواتف آيفون غالبية المرات في المراكز الأولى عالميا.