عاهل الأردن وسلطان عُمان يؤكدان ضرورة التهدئة الشاملة ووقف التصعيد بالمنطقة

بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة، خلال اتصال هاتفي اليوم .

وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد، وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.