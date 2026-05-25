بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، أبرز المستجدات الإقليمية وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة، خلال اتصال هاتفي اليوم .
وتناول الاتصال خطورة استئناف التصعيد، وضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة مواطنيها.
وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
عاهل الأردن وسلطان عُمان يؤكدان ضرورة التهدئة الشاملة ووقف التصعيد بالمنطقة
