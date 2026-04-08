تسريب صادم لـ iPhone Fold.. صورة تكشف تصميم هاتف آبل المنتظر

كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل مهمة تتعلق بهاتف iPhone Fold المرتقب، والذي يعد أول هاتف قابل للطي من شركة آبل.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، استعرض الخبير التقني سوني ديكسون صورتين لما وصفه بـ"نماذج أولية حصرية" لكل من iPhone Fold وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مشيرا إلى أنها تجسد الأحجام النهائية المرجحة لهذه الأجهزة.

وتعد هذه النماذج غير التشغيلية أداة أساسية تعتمدها الشركات لاستكشاف خيارات التصميم وتحديد الأبعاد والشكل قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج.

وبحسب التسريب، يتميز الهاتف القابل للطي بكاميرتين خلفيتين فقط، وهو ما قد ينظر إليه على أنه تراجع مقارنة بسلسلة Pro التي اعتمدت ثلاث كاميرات منذ سنوات، إلا أن هذا التوجه قد يمثل في الواقع تحسينا مقارنة بهاتف iPhone Air، الذي يعتقد أنه كان نموذجا تجريبيا لتطوير الهاتف القابل للطي، حيث جاء بعدسة واحدة فقط.

في المقابل، تشير الصور إلى غياب دعم تقنية MagSafe في iPhone Fold، وهو ما يعد تراجعا ملحوظا، خاصة أن هذه الميزة متوفرة في أجهزة أخرى مثل iPhone 17e، وإن بنسخة أبطأ من الشحن.

وعلى صعيد التصميم، يبدو أن الهاتف سيعتمد شكلا قريبا من حجم جواز السفر عند الطي، مع شاشة داخلية واسعة تقارب حجم جهاز iPad mini، فيما لم تكشف الصور عن سمك الجهاز بشكل واضح.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن iPhone Fold، الذي يشار إليه أحيانا باسم "iPhone Ultra"، في سبتمبر 2026، بالتزامن مع إطلاق iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وسط ترقب واسع لما ستقدمه آبل في سوق الهواتف القابلة للطي.

تسريبات تشير إلى موعد إطلاق iPhone Fold

أفاد تقرير حديث بأن شركة آبل تسير وفق الجدول الزمني لإطلاق أول هاتف قابل للطي لها iPhone Fold، خلال شهر سبتمبر المقبل، بالتزامن مع طرح هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

ويأتي ذلك بعد تقرير سابق أشار إلى احتمال تأجيل إطلاق iPhone Fold بسبب صعوبات ظهرت خلال مرحلة الاختبارات الهندسية.

وأوضح التقرير أن تعقيد تصميم الهاتف قد يؤثر على حجم الإنتاج في المرحلة الأولى، ما قد يؤدي إلى توفر محدود عند الإطلاق، إلا أن آبلتخطط لطرحه في نفس توقيت الأجهزة التقليدية أو بعد فترة قصيرة منها.

ومن المتوقع أن يتمتع iPhone Fold بعدة مزايا تنافسية، حيث تشير التقارير إلى نجاح آبل في معالجة مشكلات جودة الشاشة والمتانة، بالإضافة إلى تقليل ظهور التجعد في الشاشة عند فتح الجهاز، وهي من أبرز التحديات التي واجهت الهواتف القابلة للطي حتى الآن.