اجتمع بالزعيم شي.. زيارة مطولة لرئيس وزراء باكستان إلى الصين

محمد على

 ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن الرئيس الصيني شي جي بينج التقي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين.

 

الزعيم الصيني شي جين بينج التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف

أكدت وسائل الإعلام الرسمية أن الزعيم الصيني شي جين بينج التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين يوم الاثنين، في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية التي تبذلها عدة دول لإنهاء الحرب على إيران رسمياً.


فيما قال التلفزيون الباكستاني: أن "قائد الجيش (الباكستاني) منير عاصم يزور الصين برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف لإجراء محادثات مع القادة الصينيين".

وصرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقال أنه: تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية والأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: لعبنا دورا صادقا للغاية في الوساطة بين واشنطن وطهران.

وقال شريف، متحدثاً إلى القادة الصينيين في بكين برفقة منير، "إن العالم يمر بلحظة حرجة.. ولقد لعبت باكستان دوراً صادقاً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. وكان المشير في طهران ولم يرغب في تفويت هذه الزيارة المهمة.. أرى الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. أود أن أشكر الصين على دعمها لتعزيز السلام".

بدأ شريف زيارته الرسمية التي تستغرق أربعة أيام إلى الصين في مدينة هانجتشو بمقاطعة تشجيانج الشرقية يوم السبت.

من جانبهـ، ذكر الرئيس الصيني: نقدر الدور البناء لباكستان في الوساطة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وألغى ترامب خلال ولايته الأولى قبل قدوم الرئيس السابق جو بايدن الاتفاق الذي أقرته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران والذي كان وسط لفيف من الدول الكبرى في عام 2015.

وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من ممثليه في التفاوض عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران ، مما بدا أنه يثبط الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي أثارها الجانبان في اليوم السابق.

كتب ترامب على موقع Truth Social أن الحصار الأمريكي على السفن الإيرانية في مضيق هرمز "سيظل ساري المفعول بالكامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق وتصديقه وتوقيعه".

قال إن المفاوضات تسير على قدم وساق، وإن العلاقة الأمريكية الإيرانية أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية. لكنه أضاف: "يجب على كلا الجانبين التريث والتوصل إلى اتفاق سليم. لا مجال للخطأ!"

قبل ذلك بيوم، قال ترامب إن واشنطن وإيران "تفاوضتا إلى حد كبير" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز، الذي كان قبل الصراع ينقل خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ركز ترامب على احتمال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير.

طريقة عمل آيس كريم الكيوى

