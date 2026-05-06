هاتف خارق ببطارية عملاقة وكاميرا مذهلة من هونر.. إليك أهم مميزاته



تستعد سلسلة هواتف Honor 600 الجديدة للظهور الأول في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد كشفت تسريبات جديدة عن بعض التحسينات المثيرة. ووفقًا للمسرّب Digital Chat Station، قد يأتي الإصدار الصيني بتحسينات كبيرة، لا سيما في سعة البطارية وخيارات الألوان.

من أبرز الميزات الترقية الهائلة للبطارية. فبينما يقدم الإصدار العالمي بطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم في النسخة الصينية إلى ما بين 8500 و9000 مللي أمبير، مما يجعلها من أكبر البطاريات في الهواتف الذكية الرائدة. وهذا يشير إلى تركيز قوي على الأداء طويل الأمد والاستخدام المكثف دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.

مواصفات هواتف Honor 600

من حيث التصميم، ستتوفر سلسلة هواتف Honor 600 بستة ألوان زاهية، تشمل البرتقالي والأبيض ، والأخضر ، والأزرق والأسود .

على الجانب الآخر من المتوقع أن ياتي الهاتف بإطار معدني فاخر، ويتمتع بتصنيفات عالية من حيث المتانة، بما في ذلك معايير الحماية IP68 وIP69 وIP69K ضد الغبار والماء.

ميزات هواتف Honor 600

من المتوقع أن يأتي بشاشة مسطحة قياس 6.57 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وحواف رفيعة للغاية بسمك 0.98 مم من جميع الجوانب. كما سيستخدم تقنية التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز، بهدف تحسين راحة العين أثناء الاستخدام المطول.

وتشير الشائعات إلى أن الجهاز يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite الرائد، مقترنًا بنظام التشغيل MagicOS 10 المبني على نظام Android 16.

من المتوقع أن تضم سلسلة هواتف Honor 600 كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر تقريب بصري بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3.5x. كما يُتوقع وجود كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

يبدو أن النسخة الصينية من سلسلة Honor 600 تركز بشكل كبير على عمر البطارية مع الحفاظ على الأداء وقدرات الكاميرا التي تضاهي الهواتف الرائدة.