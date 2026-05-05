الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موتورولا تشعل حرب البطاريات بهاتف بمواصفات احترافية

لمياء الياسين

كشفت موتورولا رسميًا عن هاتفها القابل للطي Motorola Razr Fold، وهو أول هاتف قابل للطي بتصميم كتاب، في مؤتمر MWC 2026. ويشق الجهاز طريقه تدريجيًا إلى مختلف الأسواق. فبعد أن وصل بالفعل إلى أوروبا، سيصل إلى الصين هذا الشهر. وتشير معلومات جديدة إلى أنه سيصل أيضًا إلى الهند في الأيام القادمة.

مواصفات هاتف موتورولا رازر فولد

تم إطلاق الصفحة الرئيسية لهاتف موتورولا رازر فولد ، مما يشير إلى قرب موعد إطلاقه. تُشير الصفحة إلى أنه "قريبًا"، وتتضمن خيارًا لتلقي الإشعارات، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل اهتمامهم قبل الإطلاق الرسمي.

يتمبز الهاتف بشاشة خارجية من نوع pOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة 2520 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث 165 هرتز، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة، محمية بزجاج غوريلا سيراميك 3. أما الشاشة الداخلية، فهي بقياس 8.1 بوصة، مصنوعة من لوحة LTPO، بدقة 2484 × 2232 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 6200 شمعة، بالإضافة إلى حماية UTG.

مواصفات هاتف موتورولا رازر فولد

يعمل بمعالج  سنابدراجون 8 من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ويحتوي على بطارية من السيليكون والكربون بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، والشحن السلكي العكسي بقدرة 5 واط.


يضم هاتف Razr Fold كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony LYT-828 وتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل بزاوية رؤية 122 درجة، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل توفر تقريبًا بصريًا 3x مع تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS). كما يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مدمجة في الشاشة الخارجية، وكاميرا داخلية بدقة 20 ميجابكسل. ويدعم الجهاز تسجيل فيديو بدقة 8K مع تقنية Dolby Vision.

أما من ناحية البرمجيات، فهو يعمل بنظام أندرويد 16، ومن المتوقع أن يتلقى سبعة تحديثات لنظام أندرويد بالإضافة إلى سبع سنوات من التحديثات الأمنية. وتشمل الميزات الإضافية دعم قلم موتورولا ألترا، وتصنيف IP48/49 لمتانته.

على الجانب الآخر يُصنّف هاتف موتورولا رازر فولد ضمن فئة الهواتف الفاخرة، ما يضعه في مصاف الهواتف القابلة للطي الرائدة الأخرى. مع ذلك، لا تتوفر معلومات حتى الآن بشأن سعره في الهند. ومن المتوقع أن ينافس، فور إطلاقه، أجهزة قابلة للطي قادمة مثل فيفو إكس فولد 6 وسامسونج جالاكسي زد فولد 8 في السوق الهندية.

