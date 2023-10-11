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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ بطارية 6000 مللي أمبير.. هونر تكشف عن هاتف رخيص لعشاق الألعاب

Honor Play 50 Plus
Honor Play 50 Plus

كشفت شركة هونر Honor الصينية، عن أحدث هواتفها سلسلة Honor Play، المخصصة للألعاب تحت اسم Honor Play 50 Plus، والذي يأتي ضمن فئة هواتف الشركة المتوسطة صديقة الشباب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هونر الجديد Honor Play 50 Plus، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FullHD+ تبلغ دقتها 1080 × 2412 بكسل، تتمتع الشاشة بمعدل يصل إلى 90 هرتز في الثانية.

 

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سعر ومواصفات هاتف هونر Honor Play 50 Plus

وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، جاء هاتف Honor Play 50 Plus، بإعداد ثنائي للكاميرا الخلفية مع فلاش LED، تتميز بمستشعر أساسي  بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق آخر بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لصور السيلفي ومحادثات الفيديو، يضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Honor Play 50 Plus

ويتم تشغيل هاتف Honor Play 50 Plus، بواسطة معالج ثماني النواة بتردد 2.2 جيجاهرتز، من نوع Dimensity 6020، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بمعالج رسومات Mali-G57 MC2 بقوة 950 ميجاهرتز، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت غير قابلة للتوسعة.

ويأتي هاتف Honor Play 50 Plus، مزودا بواجهة المستخدم MagicOS 7.2 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويحتوي على قارئ لبصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز، ومكبرات صوت مزدوجة ودعم الصوت عالي الدقة، يتميز الهاتف الذكي أيضا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر، ومنفذ شحن من النوع USB-C.

Honor Play 50 Plus

وتشمل خيارات الاتصال بهاتف Honor Play 50 Plus، دعم شبكات الجيل الخامس 5G، واتصال واي فاي Wi-Fi 6 ثلاثي النطاق، مع دعم لتقني Bluetooth v5.3 و GPS، وتبلغ أبعاد الهاتف 166.7 × 76.5 × 8.2 مليميتر ويزن 199 جراما.

ويحتوي هاتف هونر Honor Play 50 Plus، على بطارية تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 35 وات.

ويتوفر هاتف هونر Honor Play 50 Plus، في 4 ألوان هي: الفضي والبنفسجي والأسود والأخضر، ويبدأ سعر الإصدار بسعة 12 + 256 جيجابايت، من 195 دولار (أي ما يعادل 6024 جنيه مصري)، ومتاح بالفعل للشراء في الصين من خلال موقع Honor الصيني الرسمي.

Honor Play 50 Plus
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