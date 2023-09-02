هتشيله زي المحفظة.. هونر تكشف عن هاتف قابل للطي مستوحى من الموضة

كشفت شركة هونر Honor، عن هاتفها المفاهيمي الجديد V Purse، والذي يتميز بكونه هاتف قابل للطي للخارج يمكن ارتداؤه مثل المحفظة باستخدام أحزمة ربط السلسلة القابلة للفصل.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف هونر الجديد Honor V Purse، مزودا بشاشة ملفوفة قابلة للطي للخارج وأحزمة وسلاسل قابلة للتبديل حتى تتمكن من تخصيص مظهره.

مميزات Honor V Purse

وترى شركة Honor أن V Purse وسيلة للنظر إلى الأجهزة الإلكترونية على أنها إكسسوارات عصرية، "تقدم فرصا غير محدودة للتعبير عن الذات".

Honor V Purse

ويحتوي جهاز V Purse على زر صغير لفك الشاشة وفتحها، وتشير هونر إلى أن سماكة الجهاز تبلغ أقل من 9 ملميتر عند طيه.

و نظرا لأن الجهاز يتميز بشاشة قابلة للطي للخارج، قدمت شركة هونر خيارا آخر لاختيار خلفيات تفاعلية وقابلة للتبديل، حتى يتمكن المستخدم من تغييرها لتتناسب مع ملابسه.

Honor V Purse

وعرضت هونر مجموعة متنوعة من الخلفيات لـ Honor V Purse، بما في ذلك خلفية فروية تستجيب للمس وتتحرك عبر الشاشة، مما يعطي انطباعًا بمداعبة قطة.

وكما زودت هونر هاتفها الجديدة، بخلفية مميزة على شكل سوار تسمي phygital، تتميز بعناصر تفاعلية حيث يؤدي لمس رمز الكاميرا إلى فتح تطبيق الكاميرا، بينما يؤدي لمس رمز النوتة الموسيقية إلى فتح مشغل الموسيقى.

Honor V Purse

وقالت هونر إنها عملت مع سلسلة من مصممي الأزياء والفنانين لتصميم أنماط AOD لحقيبة Honor V Purse، حيث تخطط العلامة التجارية الصينية، لفتح واجهة برمجة التطبيقات في المستقبل حتى يتمكن المطورون والمصممون حول العالم من إنشاء مظاهر مخصصة، حيث يمكن أن تتفاعل هذه التصميمات مع اللمسات وكذلك حركة الهاتف.

واوضحت هونر أنها صممت مفصل Honor V Purse ليتحمل 400 ألف عملية فتح وإغلاق مثل مفصل هاتفها القابل للطي الأحدث Magic V2، وبالإضافة إلى تصميمه الغريب، جعلت الشركة الجهاز صديقا للبيئة، حيث استخدمت مواد مستدامة، مثل الجلد النباتي للأشرطة، ولم تصدر الشركة بعد تفاصيل الأسعار والتوافر لهاتفها القابل للطي الجديد Honor V Purse.