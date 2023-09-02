بقلم إلكتروني وشاشة ضخمة.. هونر تطلق هاتف Magic V2 عالميا

أطلقت شركة هونر Honor الصينية، هاتفها القابل للطي Magic V2 في الأسواق العالمية، والذي يأتي كمنافس قوى لأجهزة سامسونج المطوية Galaxy Z Fold.

سعر ومواصفات هونر Magic V2

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، وصل جهاز Honor Magic V2 مع أنحف ملف تعريف قابل للطي وجسم أخف من بعض الهواتف الرائدة، وعلى الرغم من أنه جهاز قابل للطي مع شاشة داخلية ضخمة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

ويتميز هاتف هونر Magic V2، مع شاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، بقياس 6.92 بوصة بدقة 2156 × 2344 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و تقنية HDR10+.

وذلك إلى جانب شاشة خارجية من نوع LTPO OLED، بقياس 6.43 بوصة،بدقة 1060 × 2376 بكسل، تدعم تقنية HDR10+ ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.

Honor Magic V2

ويتم تشغيل هاتف هونر Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين 256 أو 512 جيجابايت.

وجاء هونر هاتف Magic V2، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، مصحوبة بكاميرا تليوغرافية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف هونر Magic V2، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع USB Type C، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 5 وات، ويعمل الهاتف بواجهة الشركة التقليدية MagicOS 7.2، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

وعن سعره، يباع Magic V2 حاليا في الصين فقط مقابل سعر 1130 يورو (أي ما يعادل 38360 جنيه مصرى)، ولكن لم تذكر هونر تفاصيل التوفر والسعر في الأسواق الدولية.