تصميم مميز .. هونر تطلق رسميا موبايل Honor X6a متوسط المدى

أصدرت شركة "هونر" Honor الصينية أحدث هاتف ذكي لها من الفئة المتوسطة وهو Honor X6a الذي يعتبر خليفة جهاز Honor X6 ، الذي تم إصداره في سبتمبر من العام الماضي.

يأتي الموديل الجديد لعام 2023 مع مجموعة من التحسينات والترقيات بالمقارنة مع الموبايل السابق، منها شاشة ذات معدل تحديث أعلى ، وبطارية أكبر ، وشحن أسرع.

Honor X6a

التصميم والشاشة

يتمتع هاتف هونر Honor X6a بتصميم مميز ومختلف عن باقي الاجهزة الموجودة حاليا بالسوق فهو مع شاشة مسطحة وظهر ذات حواف منحني قليلاً. الهاتف متوفر بلونين وهما: Cyan Lake اي الأزرق النهري و Midnight Black أي سواد الليل.

ويتميز جهاز Honor X6a بشاشة عرض نوعها TFT LCD مقاس 6.56 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسلة وسريعة، تبلغ دقة الشاشة أيضًا 720 × 1،612 بكسل ، وهو رقم مناسب لهاتف ذكي متوسط المدى.

Honor X6a

الأداء والمعالج

تحت الغطاء ، يتم تشغيل جهاز Honor X6a بواسطة معالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G36، مناسبة لموبايل فئة متوسطة ، قادرة على أداء المهام اليومية وتصفح الويب ، ولعب الألعاب الخفيفة. يأتي X6a أيضًا مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجا بايت رام وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت روم.

الكاميرات

ويحتوي جهاز Honor X6a على نظام كاميرا ثلاثية في اللوحة الخلفية مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ولكن الكاميرات لا تعمل بشكل جيد في الإضاءة المنخفضة، الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل ، وهي جيدة بما يكفي لأخذ صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

البطارية والشحن

ويحزم هاتف Honor X6a الذكي بطارية تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة ، تستمر في العمل ليوم كامل بشحنة واحدة فقط. تدعم البطارية أيضًا الشحن السريع بقوة 22.5 وات.

البرمجيات

يعمل Honor X6a على نظام تشغيل أندرويد 13 مع إصدار واجهة مستخدم خاصة بشركة هونر وهي Magic UI 7.1 كما يحتوي Honor X6a أيضًا على عدد من الميزات الأخرى ، بما في ذلك منفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وفتحة بطاقة microSD ومستشعر بصمات الأصابع.