فئة الـ 4 آلاف جنيه.. "هونر" تطلق رسميا هاتف Play 40C

سبق وأن كشفت شركة "هونر" Honor الصينية عن هاتف Honor Play 40 5G الذكي في الصين في مايو الماضي والآن تكشف العلامة التجارية عن هاتف جديد باسم مشابه وهو طراز Honor Play 40C. إليك نظرة على كل مواصفات ومميزات الهاتف الجديد وفقا لما جاء في تقرير gizmochina التقني.

مواصفات Honor Play 40C

نجد أن هاتف “هونر بلاي” Honor Play 40C بشاشة عرض نوعها LCD قطرها 6.56 بوصة تقدم دقة درجة HD + تبلغ 1612 × 720 بكسل ومعدل تحديث شاشة 90 هرتز. كما أنه يوفر معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 90 هرتز و 70٪ من التدرج اللوني NTSC.

Honor Play 40C

كما يأتي جهاز "هونر" الجديد Play 40C بكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الجودة. في الخلف ، يحتوي على كاميرا بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED. بالنسبة لإعدادات السوفت وير يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام التشغيل أندرويد 13 المستند في عمله على واجهة مستخدم MagicOS 7.1 UI الخاصة بشركة "هونر"

يعمل هاتف “هونر بلاي 40 سي” من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" وتحديدا مجموعة شرائح Snapdragon 480 Plus كما يحزم بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5200 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 10 وات. يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.

من مميزات هاتف "هونر" Play 40C أنه يأتي مزودًا بميزات أخرى ، مثل بطاقة SIM المزدوجة أي شريحتي اتصال، وتغطية لشبكات الجيل الخامس 5G ، و Wi-Fi ، و Bluetooth ، و GPS ، و NFC ، ومعه منفذ USB من النوع C الأكثر شيوعا واستخداما، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الجانب ، ومنفذ سماعات صوت 3.5 ملم.

الجهاز درجة سمكه 8.35 ملم فقط ووزنه الإجمالي 188 جرامًا ، وليس فقط خفيف الوزن ولكن أيضا يأتي مع لغة تصميم جذابة وعصرية، وظهر لامع وإيحاء بأنه ينتمي لفئة الهواتف الرائدة.

تكاد تكون مواصفات هاتف Honor Play 40C الجديد متطابقة تقريبا مع Play 40 5G. الاختلاف الرئيسي الوحيد بين الهاتفين هو أن Play 40C يحتوي على كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل ، بينما يتميز Play 40 5G بإعداد كاميرا مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل.

سعر Honor Play 40C

يأتي جهاز Honor Play 40C بثلاثة ألوان جذابة: الأسود والأزرق والأخضر، في إصدار واحد فقط من تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين وهي 6GB + 128GB فقط وبسعر 899 يوان أي ما يعادل 3875.79 جنيه مصري . وبالمقارنة ، فإن نفس التكوين الخاص بـ Play 40 5G بسعر 1،380 يوان (أي حوالي 5949.49 جنيه مصري).