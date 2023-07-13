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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هونر تطلق أحدث جهاز تابلت.. بسعر مناسب جدا

هونر تطلق أحدث جهاز
هونر تطلق أحدث جهاز تابلت بسعر مناسب جدا

تم إطلاق هاتف Magic V2 كأبرز إطلاقات حدث Honor أمس. حيث يعد أنحف هاتف قابل للطي حتى الآن، متغلبًا على Huawei Mate X3. وبالرغم من أن الجهاز مؤكدًا مذهل للغاية، إلا أنه كانت هناك إطلاقات ملحوظة أخرى ، بما في ذلك التابلت الجديد عالي المستوى Honor MagicPad 13. يأتي الجهاز الجديد بتصميم أنيق ويحتوي على معالج Snapdragon 888 .

 

مواصفات تابلت Honor MagicPad 13


هو جهاز تابلت جديد فاخر من Honor، يشارك ال MagicPad 13 تصميمه مع سلسلة Honor 90. ويحتوي على وحدة كاميرا مماثلة وحواف رفيعة على الجهة الأمامية. يتميز الجهاز بشاشة 2.8K ultra-clear IMAX Enhanced بقياس 13 بوصة، ودقة ∆E<1 للألوان، لأول مرة يوجد شاشة نوع LCD. كما توفر الشاشة دقة 2880 × 1840، ومعدل تحديث متكيف يبلغ 144 هرتز، وسطوع قصوى يصل إلى 700 نيت، ونسبة شاشة إلى الجسم تصل إلى 90%. مع دعم HDR 10، ستحصل بالتأكيد على تجربة وسائط متعددة رائعة. يبلغ سمك حاسوب اللوحي Honor 6.4 ملم ويزن 660 جرامًا.

يمكن أن يجلب معالج Snapdragon 888 داخل MagicPad 13 بعض الذكريات من أوائل عام 2019. يمكن لهذا المعالج البالغ حجمه 5 نانومتر التعامل مع معظم المهام الصعبة بسهولة، ولكن ربما تلاحظ بعض الحرارة غير المعتادة. وسوف تقدم Honor التابلت بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت.

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يأتي MagicPad 13 أيضًا مع أول صوت فضائي ثلاثي الأبعاد للأذن كما ستتيح لك المضخمات الفرعية على مستوى السماعات الثمانية في الجهاز الاستمتاع بالصوت الفضائي دون الحاجة إلى توصيل سماعات الأذن.

من حيث السوفت وير، يعمل التابلت بنظام تشغيل MagicOS 7.2 مع Android 13. كما قامت Honor بتضمين بعض تطبيقات الإنتاجية مثل Honor Docs، والتي تعمل بطريقة مشابهة ل Microsoft Office.

 

سعر  تابلت Honor MagicPad 13

 

سيتوفر تابلت Honor MagicPad 13 للطلب المسبق سيبدأ البيع الرسمي في 20 يوليو الساعة 10:08 صباحًا. وسيتوفر بثلاثة إصدارات:

8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 449 دولارًا
12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 494 دولارًا
16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 554 دولارًا

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