بطارية تدوم 3 أيام.. نوكيا تطرح تابلت Nokia T21 للطبقة المتوسطة

طرحت نوكيا في سبتمبر الماضي جهازها اللوحي الموفر في الميزانية من طراز T21 للسوق الأوروبية ، مستهدفة بشكل أساسي فئة الشباب صغير السن والأشخاص الذين يريدون تابلت لأغراض ترفيهية بسعر رخيص.

الآن أصدرت نوكيا رسميا جهاز Nokia T21 في سوق الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح متوفر للشراء بسعر 239.99 دولارًا أي ما يعادل 7384 جنيه مصري، وذلك مع سعة تخزين 64 جيجا بايت روم ويتم تقديمه باللون الرمادي الفحمي.

نوكيا T21

يتوفر للعملاء أيضًا خيار شراء حافظة Flip Cover بشكل منفصل مقابل 39.99 دولارًا. وهناك عرض حيث يمكن للعملاء شراء كل من الجهاز اللوحي وحافظة Flip Cover معًا بسعر مخفض قدره 229.99 دولارًا.

مواصفات نوكيا T21

يتميز الكمبيوتر اللوحي Nokia T21 بشاشة عرض نوعها LCD مقاس 10.36 بوصة تقدم جودة 2K تبلغ دقة الوضوح 1200 × 2000 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 5: 3. يمكن أن تصل درجة سطوع الشاشة إلى 360 شمعة لكل متر مربع وهي محمية بزجاج مقوى. كما أنه مدعم بشهادة Widevine L1 ، مما يتيح بث Netflix HD.

يوفر الجهاز اللوحي القدرة على العمل كشاشة ثانوية لجهاز الكمبيوتر ومتوافق مع أقلام رقيمة أنواع Wacom WGP و Wacom Active ESE 2.0. ولكنه لا يأتي بقلم رقمي خاص به.

يحتوي كلا الجانبين الأمامي والخلفي للجهاز اللوحي على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل. ومع المستشعر الخلفي ميزات مثل التركيز التلقائي وفلاش LED.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل نوكيا T21 بواسطة معالج وحدة مركزية من Unisoc T612 ،تقترن مع 4 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت روم من التخزين. هناك أيضًا فتحة لبطاقة microSD متاحة لتوسيع مساحة التخزين. يعمل التابلت بنظام التشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى النسخة الأحدث 13.

يحتوي تابلت "نوكيا" على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم تشغيل OZO ، مما يوفر حجمًا أقصى يبلغ 96 ديسيبل. الجهاز اللوحي يحزم وحدة بطارية تبلغ مساحتها 8200 مللي أمبير في الساعة ، وبالتالي تدوم لمدة 3 أيام بشحنة واحدة كاملة، يتم تضمين شاحن بقوة 18 وات في علبة البيع بالتجزئة.

تشمل الميزات الإضافية لجهاز Nokia T21 وظائف Kids Space و اتصالات واي فاي Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.0 وتحديد الموقع الجغرافي GPS و NFC ومنفذ USB-C ومقبس سماعة أذن 3.5 ملم.